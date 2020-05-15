موستافي يثني على أرتيتا: إنه "بروفيسور".. رأيت معه ما لم أشاهده في حياتي

الجمعة، 15 مايو 2020 - 11:39

كتب : FilGoal

ميكيل أرتيتا

أثنى شكودران موستافي لاعب أرسنال على مدربه ميكيل أرتيتا الذي بدأ مشواره مع النادي اللندني في ديسمبر الماضي وحقق نتائج طيبة على الصعيد المحلي.

وقال الألماني في حواره مع شبكة سكاي سبورتس:"إنه مثل البروفيسور نوعا ما. يعرف تماما أين يريد اللاعبين حين تكون الكرة معنا وماذا نفعل حين نفقدها".

وواصل "حين أمرر أركز عادة على تمركزي إذا فقدنا الكرة لكنه يريد مني المساهمة في الهجوم أيضا. لذا يجب أن نساعد اللاعب الذي معه الكرة. حين تبلغ 28 عاما وتلعب في دول مختلفة مع مدربين مختلفين تعتقد أنك تعرف كل شيء، لكنه جاء وهناك أشياء لم أرها من قبل".

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قاد أرتيتا (38 عاما) أرسنال في 15 مباراة، فاز في 8 ولم يخسر سوى مواجهتين إحداهما كانت في لندن أمام أولمبياكوس اليوناني وكلفت الفريق الخروج من الدوري الأوروبي.

ويحتل أرسنال المركز التاسع في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز ورصيده 40 نقطة.

وقد يستأنف الدوري في يونيو المقبل في ظل موافقة الحكومة البريطانية، لكن لا تزال الأندية تناقش إجراءات استكمال البطولة.

وتوقفت البطولة في مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

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