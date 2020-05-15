ميسي مشيدا بمواطنه: لاوتارو مهاجم متكامل

الجمعة، 15 مايو 2020 - 11:20

كتب : FilGoal

لاوتارو مارتينيز - إنتر - دوري أبطال أوروبا

أثنى ليونيل ميسي أيقونة برشلونة على مواطنه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، وذلك تعليقا على تقارير قالت إن النادي الإسباني اقترب من التعاقد مع مهاجم إنتر ميلان.

لاوتارو مارتينيز

النادي : إنتر ميلان

برشلونة

وقال ميسي (32 عاما) في حوار مع صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية:"صراحة، لا أعلم جيدا هل هناك مفاوضات الآن أم لا. لا فكرة لدي".

وواصل قائد فريق بلاوجرانا "كما قلت، لاوتارو لاعب رائع، مهاجم متكامل. قوي، يراوغ جيدا، يسجل أهدافا، يعرف كيف يتحكم في الكرة، علينا أن نرى ما سيحدث في النهاية، سواء معه أو مع لاعبين آخرين".

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وأشارت تقارير إلى وصول المفاوضات بين برشلونة وإنتر لمرحلة متقدمة بشأن حصول الأول على لاوتارو.

وكتبت صحيفة سبورت الإسبانية الأسبوع الماضي أن برشلونة عدد 6 لاعبين لإنتر ليختار الأخير منهم إثنين مقابل التخلي عن لاوتارو (22 عاما).

وشارك اللاعب الأسبق لنادي راسينج الأرجنتيني في 31 مباراة بالموسم الحالي مع إنتر وسجل 16 هدفا وأرسل 4 تمريرات حاسمة.

وانضم لاوتارو إلى إنتر في 2018 مقابل 25 مليون يورو.

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