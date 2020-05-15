إسماعيل يوسف: الفوز بالسوبر المصري السعودي سبب تتويج الزمالك بـ5 ألقاب

الجمعة، 15 مايو 2020 - 01:03

كتب : FilGoal

لاعبو الزمالك يحتفلون بهدف أشرف بنشرقي في الترجي

يرى إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن التتويج ببطولة السوبر المصري السعودي على حساب الهلال قبل أكثر من عام سببا في الفوز بخمس ألقاب.

وقال إسماعيل يوسف عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "الفوز بلقب السوبر المصري السعودي بهذا الجيل من اللاعبين جعلهم يتذوقون طعم البطولات".

وأضاف "لذلك نجحت هذه المجموعة من اللاعبين بعد ذلك وبإضافة بعض العناصر الجديدة لهم في الفوز بكأس مصر والسوبر المصري والكونفدرالية والسوبر الإفريقي".

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وأتم تصريحاته "كنا نعرف أننا سنفوز بالسوبر الإفريقي أمام الترجي منذ وصول بعثة الفريق إلى الدوحة ومشاهدة الاستقبال الحافل من الجماهير".

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