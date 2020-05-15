إسماعيل يوسف يكشف موقفا طريفا بسبب "سندويتش جبنة رومي".. وقرار الاعتزال على سلم منزله

كشف إبراهيم يوسف موقفا طريفا أثناء خوضه مباراة المنيا، وكذلك ارتداءه القميص رقم 9.

كما تحدث عن موقف جعله يفكر في الاعتزال بقميص الأبيض.

"تيجانا" الكرة المصرية تحدث لـ قناة أون تايم سبورتس 2.

الظهور الأول مع الزمالك

"حسن شحاتة هو من صعدني للفريق الأول عام 1984، أصيب أشرف قاسم وإبراهيم يوسف واختارني مستر باركر أن أخوض المباراة في مركز المدافع".

"ظللت موسمين كمدافع وبعدها لعبت ظهير أيمن وأيسر وبعضا من المباريات لعبت كمهاجم في الدقائق الأخيرة لكنني كنت أحب اللعب في منتصف الملعب لقطع الكرات وكذلك التمرير الصحيح لزملائي".

"أول قميص لي مع الزمالك كان بالرقم 9 بعد إصابة مجدي شلبي، خضت به مباراة الزمالك والترسانة وبعدها آخر 20 دقيقة أمام الأهلي".

"رفضت عروض الاحتراف حبا في الزمالك رغم خوضي مباريات قوية مع الفريق وتحقيق الألقاب واللعب في كأس العالم".

"أصبحت قائدا للزمالك بفارق شوط عن أشرف قاسم بعد مشاركتي أساسيا في مباراة الترسانة عام 1984، بينما شارك هو كبديل في المباراة، وهو أصبح قائدي في المنتخب".

ديف ماكاي وسندويتش جبنه رومي

“ديف ماكاي لو استمر كان سيحطم أرقاما كثيرة جدا، تثبيت التشكيل كان سبب نجاح الفريق".

"كان لدي امتحان وسنلتقي المنيا في المنيا، وقال لي فاروق جعفر أن هناك سيارة ستنتظرني لتقلني للملعب، وفي أول الطريق تعطلت السيارة".

"وقابلت سيارة متجهة للاستاد لتغطية المباراة، وطلبت أن أركب معهم ذهبت المباراة متأخرا ربع ساعة بعد بداية اللقاء".

"وطلبت سندوتش جبنة رومي قبل دخولي المباراة وفي الدقيقة 25 فوجئت بالمدرب يطلب مشاركتي ولعبت بعد مرور 30 دقيقة في المباراة وفزنا 6".

إسماعيل يوسف يحكي كواليس كوميدية عن مشاركة له في أحدى مباريات الزمالك وهو واكل سندوتش جبنة رومي على الدكة #جمهور_التالتة#ONTime_Sports pic.twitter.com/7SNcvCKNsx — OnTime Sports (@ONsportEg) May 14, 2020

الاعتزال

"في آخر مباراة لي شعرت بألام في ظهري وركبتي وقررت الاعتزال أثناء صعودي السلم بمنزلي".

"حينها كان الهولندي رود كرول مدربا للفريق وقد حصل على أوامر أن ينهي مسيرة اللاعبين الكبار في النادي".

"أردت الاعتزال وأن يكون القرار قراري، بعدما عدت من فترة العلاج في الركبة في ألمانيا على نفقتي اجتمعت مع كرول في أول اجتماع معه، وعاتبني على عدم التدريب بقوة وقلت له أنني عائد من الإصابة وبعدها أصبحت أساسيا في الفريق".

"بعد بطولة كأس الأفروآسيوية قررت الاعتزال وأنا بعمر 33 عاما لأنني كنت أقدم أفضل أداء لي وكانت فرصة وأن اعتزل وأنا واقف على رجلي".

إسماعيل يوسف يكشف أسباب اعتزاله "كنت عايز اعتزل وانا واقف على رجلي من غير ما الجمهور يقولي كفاية" #جمهور_التالتة#ONTime_Sports pic.twitter.com/VHa5HjLrxk — OnTime Sports (@ONsportEg) May 14, 2020

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