رئيس المقاصة: من الظلم إلغاء الدوري مع تحديد البطل

يرى محمد عبد السلام رئيس نادي مصر للمقاصة أن إلغاء الدوري باحتساب بطلا للمسابقة أمر سيظلم باقي الأندية.

وقال عبد السلام عبر قناة أون تايم سبورتس2: "إذا تم إلغاء الدوري يجب إلغاء المسابقة بكافة النتائج دون احتساب بطل أو الهابطين أو حتى المشاركين في بطولات إفريقيا".

وأضاف "يتبقى الدور الثاني بالكامل في الدوري، وقد تتغير كل المراكز لذلك سيكون من الظلم إلغاء المسابقة وتحديد الهابطين والمتأهلين لبطولة إفريقيا".

وأكمل "القرار في النهاية يرجع للدولة ولكن تنفيذه من اختصاص اتحاد الكرة".

وواصل "يجب على اللجنة الخماسية الاجتماع مع الأندية للخروج بقرار يرضي الجميع ولا يغضب أي ناد".

وأتم تصريحاته بالحديث عن إيهاب جلال مدرب الفريق قائلا: "عقده ممتد معنا حتى معرفة ماذا سيحدث بشأن الموسم الحالي سواء استكماله أو إلغائه".

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري قبل إيقاف النشاط برصيد 49 نقطة وبفارق 16 نقطة عن المقاولون العرب صاحب المركز الثاني.

بينما يحتل المقاصة المركز قبل الأخير برصيد 14 نقطة جمعهم بعد خوض 17 مباراة.

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