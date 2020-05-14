خيمة في الجول - مروة عيد: رفضت التجنيس واتحاد اليد لا يهتم بمنتخب السيدات.. وهذا سبب لعبي كرة القدم

الخميس، 14 مايو 2020 - 23:23

كتب : إسلام أحمد

مروة عيد - نيس

قالت مروة عيد عبد الملك لاعبة نيس الفرنسي لكرة اليد إنها رفضت العروض التي قُدمت لها للعب تحت راية دول أخرى لأنها لا تستطيع ارتداء قميص آخر عدا قميص منتخب مصر.

وتحدثت مروة عيد عبر "خيمة في الجول" على "إنستجرام" اليوم الخميس قائلة: |عُرض علي اللعب مع منتخبات أخرى لكن لم أستطع، ليس مجرد شعارات لكن كان صعبا علي أن ألعب بقميص آخر عدا منتخب مصر".

وأضافت "جزء من سبب احترافي يعود إلى عدم اهتمام اتحاد كرة اليد بفريق السيدات".

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وواصلت "اتحاد كرة اليد لا يفكر وليس مقتنعا بوجود فكرة لمنتخب السيدات".

وأكملت "مرة وحيدة تم تجميع منتخب للسيدات في أمم إفريقيا 2004 بسبب استضافتنا للبطولة وكان إلزاما أن يكون هناك فريق للسيدات وإلا سيتم توقيع غرامة".

وأردفت مروة عيد "سحر الهواري عضوة اتحاد الكرة السابقة قدمت الكثير للكرة النسائية في مصر، وأعتقد أنها لو تواجد شخص مثلها في كرة اليد ستجد المنتخب المصري في كرة اليد للسيدات في كأس العالم".

وعن واقعة لعبها كرة القدم قالت: "شعرت بالملل من كرة اليد بسبب الفارق الكبير بين الأهلي وباقي الأندية في اليد".

وتابعت "لعبت كرة قدم قبل احترافي في فرنسا في الفترة بين 2007 و2008 ولعبت لنادي جولدي الذي تحول لوادي دجلة واصبحت هدافة الدوري والكأس ولعبت لمنتخب مصر".

وكشفت "لم أخسر بطولة مع الأهلي في الناشئات أو الفريق الأول من 1996 لـ2010،وقررت الاحتراف لعدم وجود اهتمام من اتحاد كرة اليد بمنتخب السيدات".

وعن رغبتها في الاعتزال هل يكون في الأهلي أم خارج مصر أتمت مروة حديثها "أتمنى أن أختم مسيرتي في الأهلي النادي فضله عليّ وهو وبيتي وشرف لي ارتداء قميصه سواء احتاجني النادي أو لم يحتاجني".

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