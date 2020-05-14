9 أندية تهدد عودة الدوري الإيطالي.. واجتماع لوضع بروتكول مشترك مع الحكومة

الخميس، 14 مايو 2020 - 21:43

كتب : FilGoal

شعار الدوري الإيطالي

رفضت 9 أندية على الأقل، من بينها ميلان وإنتر ونابولي خوض معسكر تدريبي طويل حتى يتم تغيير البروتكول الطبي.

ووفقا لشبكة "سكاي سبورتس" وصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، فأن أندية الدوري الإيطالي واتحاد اللاعبين واتحاد الوكلاء يتمردون ضد البروتوكول الذي تم الاتفاق عليه بين الاتحاد والحكومة هذا الأسبوع.

أندية إنتر وميلان ونابولي وفيورنتينا وكالياري وهيلاس فيرونا وأتالانتا وسامبدوريا وجنوى يرفضون بدء معسكرات تدريبية، ويريدون تغيير البروتكول بالكامل قبل بدء التحضير لعودة الموسم.

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وتكمن المشكلة في وضع كامل الفريق في حجر صحي إجباري حال إصابة لاعب أو أحد أعضاء الطاقم الفني بـ فيروس كورونا.

وتريد الأندية الإيطالية اتباع النظام الألماني، بأن يتم عزل الشخص المصاب فقط، ومن ثم اختبار حميع اللاعبين للتأكد من عدم انتشار العدوى.

ومن المقرر أن تبدأ التدريبات الجماعية للفرق الإيطالية يوم الإثنين المقبل بعد إعطاء الحكومة الضوء الأخضر.

بيبي ماروتا المدير التنفيذي لـ إنتر رفض الأمر قائلا: "غير عملي وغير منطقي لأننا نمتلك 27 غرفة فقط".

وأضاف "لا أرغب في إثارة الجدل نريد القواعد كما هي، نحن ببساطة غير قادرين على تنظيم معسكر تدريبي. نطلب تغيير البروتكول الطبي، أو ليس لدينا بديل آخر".

رابطة الدوري الإيطالي أعلنت أنها ستلتقي الاتحاد من أجل الوصول لبروتكول مشترك رفقة الحكومة وإلا لن يستأنف الدوري.

أصدرت رابطة الدوري بيانا هذا المساء تؤكد فيه أنها ستلتقي مع اتحاد الأطباء الرياضيين الإيطاليين والاتحاد الإيطالي من أجل "تحديد مسار مناقشة مع وزير الصحة ووزير الرياضة ولجنة العلوم التقنية، والوصول إلى بروتوكول مشترك".

ويقع الاتحاد الإيطالي في مشكلة بعدما أعلن 13 يونيو موعدا مبدئيا لعودة المسابقة في انتظار الضوء الأخضر من الحكومة الإيطالية (طالع التفاصيل).

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