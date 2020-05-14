عبد الغني: البرازيل والأرجنتين حققوا كأس العالم بعدما وجدوا دونجا وأرديليس.. ومصر فازت بإفريقيا معي

تحدث مجدي عبد الغني نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق عن قدراته الفنية كلاعب في عصره.

وقال مجدي عبد الغني في تصريحات لـFilGoal.com: "البرازيل وجدت دونجا ففازت بكأس العالم. الأرجنتين وجدت أرديليس ففازت بكأس العالم. ومصر حين جاء لها مجدي عبد الغني، فازوا بأمم إفريقيا وتأهلت لكأس العالم. هذه حقيقة".

لاعب الوسط المدافع أضاف "هيديكوتي هو من اخترع هذا المركز. في بداية الأمر كان يلعب بشطة في هذا المركز. وحين وجدت أن هذا المركز له مساحة من الحرية أكبر، ويستطيع التمرير والتصويب، فبدأت أطور نفسي بنفسي".

وأتبع "لم أكن سريعا في بداية الأمر فكان المدرب يخصص تداريب قوة للعضلة الأمامية لي كي أزيد من قوة تحملي وأستطيع أن أسبق في المسافات الطويلة".

عبد الغني واصل "ثم دربت نفسي على التصويب. كنت أسدد من 25 إلى 30 تصويبة بعد كل تدريب".

مجدي عبد الغني تحدث بعد ذلك عن مجموعة من أهدافه التي عرضناها له، فقال "في نهائي كأس الكؤوس الإفريقية كنا نواجه ليفانتيس النيجيري. وكنت ألعب كلبيبرو متقدم في تلك المباراة".

وأكمل ضاحكا "سجلت هدفا صاروخيا في تلك المباراة، فوجدت المعلق يقول (مجدي عبد الغني، شوطة جامدة. يا ولد يا خطيب. سابهاله). كان لا بد أن يوضع اسم الخطيب في كل جملة 😊".

الأهلي فاز على ليفانتيج النيجيري في نهائي كأس الكؤوس الإفريقية 1985، ليحقق اللقب للمرة الثانية في تاريخه والثانية على التوالي. الأهلي فاز بهدفي مجدي عبد الغاني وزكريا ناصف ذهابا، ثم خسر إيابا بهدف في نيجيريا.

عبد الغني استمر "بعدها تدربت على الرأسيات. فسجلت العديد من الأهداف من رأسيات بعد التدرب على القفز العالي".

واسترسل "في هدفي أمام مولودية الجزائر كنت تجدني في الست ياردات كأنني مهاجم، لأنني أملك اللياقة البدنية التي تساعدني على التقدم وأنا مطمئن بأنني سأستطيع العودة مرة أخرى".

وأتم "في هذا هدف آخر وصلتني الكرة خلفي، فاستدرت وسددت بشكل رائع. على أيامنا كان يوجد راقصة شهيرة تدعى سهير زكي، فكان المعلق يقول عني (ولا وسط سهير زكي)".

وخاض مجدي عبد الغني 100 مباراة دولية رفقة منتخب مصر في الفترة من 1981 إلى 1992. سجل فيهم 10 أهداف وحقق لقب كأس الأمم الإفريقية 1986، بجانب المشاركة في كأس العالم 1990 وتسجيل هدف مصر الوحيد في البطولة أمام هولندا.

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