حازم إمام يكشف لـ في الجول ما قاله كوبر عن سبب عدم إشراك رونالدو كثيرا مع إنتر

الخميس، 14 مايو 2020 - 19:40

كتب : FilGoal

رونالدو - إنتر ميلان

دائما ما ارتبط اسم هيكتور كوبر المدير الفني الأرجنتيني السابق لمنتخب مصر، بقصة خلافه الشهير مع رونالدو نازارايو أسطورة البرازيل، وعدم إشراكه للاعب كثيرا وقت تواجدهما في إنتر ميلان.

حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق كان عضوا في اتحاد الكرة المصري، وقت تولي كوبر تدريب الفراعنة.

وكشف حازم إمام عن حوار دار سابقا بينه وبين كوبر حول هذا الأمر، قائلا "مهاجمين كُثر أمثال كلينزمان، وألان شرار، وبيرهوف يسجلون الأهداف، لكنهم ليسوا مهاريين مثل رونالدو".

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وأضاف "في أحد المرات تحدثت مع هيكتور كوبر عن مشكلته رونالدو، فقال بالعكس. كنت أريد أن أشركه".

إمام أتبع "كوبر كان يقول أن المشكلة أنه كان يطلب منه قياس وزنه فيقول لا لن أقف على الميزان".

ويواصل "كوبر يهدده بأنه لن يشارك في المران إلا إذا قاس وزنه فيقول لن أنزل التدريب".

وأتم "الأمر تكرر أكثر من مرة ويقول بأنه ليس مثل أي لاعب، لذلك حدثت المشكلة. لكن كوبر كان يتحدث عنه بشكل جيد ويقول بأنه ليس مجنونا ليختلق مشكلة مع لاعب بحجم رونالدو".

رونالدو لعب مع إنتر ميلان في الفترة من 1997 إلى 2002. محققا لقب كأس الاتحاد الأوروبي موسم 1997/1998، ثم يرحل عن الفريق بعد تحقيق كأس العالم 2002 مع البرازيل.

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