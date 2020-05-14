تقرير: بارزالي يترك يوفنتوس

الخميس، 14 مايو 2020 - 18:12

كتب : FilGoal

أندريا بارزالي - يوفنتوس

قرر الإيطالي أندريا بارزالي الرحيل عن طاقم تدريب يوفنتوس والذي يقوده مواطنه ماوريسيو ساري.

ووفقا لصحيفة "لا ستامبا" الإيطالية فأن لاعب السيدة العجوز السابق قرر الرحيل عن النادي.

وعقب اعتزاله مع نهاية الموسم الماضي عمل بارزالي كمدرب للمدافعين ليقود زملائه السابقين، جورجيو كيلليني وليوناردو بونوتشي في التدريبات.

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كما ذكر بعض اللاعبين تأثير أسلوبه في رفع معدلات أداء الثنائي الجديد، مريح ديميرال وماتيس دي ليخت.

ورغم أن تعاقده يمتد حتى يونيو 2022 إلا أنه قرر الرحيل دون أسباب.

بارزالي المُتوج بكأس العالم 2006 مع الأتزوري انتقل ليوفنتوس في 2011 وتُوج بـ 8 ألقاب للدوري مع البيانكونيري.

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