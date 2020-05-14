تقرير: بارزالي يترك يوفنتوس

قرر الإيطالي أندريا بارزالي الرحيل عن طاقم تدريب يوفنتوس والذي يقوده مواطنه ماوريسيو ساري.

أندريا بارزالي النادي : معتزل يوفنتوس

ووفقا لصحيفة "لا ستامبا" الإيطالية فأن لاعب السيدة العجوز السابق قرر الرحيل عن النادي.

وعقب اعتزاله مع نهاية الموسم الماضي عمل بارزالي كمدرب للمدافعين ليقود زملائه السابقين، جورجيو كيلليني وليوناردو بونوتشي في التدريبات.

كما ذكر بعض اللاعبين تأثير أسلوبه في رفع معدلات أداء الثنائي الجديد، مريح ديميرال وماتيس دي ليخت.

ورغم أن تعاقده يمتد حتى يونيو 2022 إلا أنه قرر الرحيل دون أسباب.

بارزالي المُتوج بكأس العالم 2006 مع الأتزوري انتقل ليوفنتوس في 2011 وتُوج بـ 8 ألقاب للدوري مع البيانكونيري.

video:1

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

طالع أيضا

هل تعرف من هو خليفة أبو تريكة الذي انضم لـ الأهلي بمكالمة غير متوقعة؟

تفاصيل اجتماع الخطيب مع فايلر

إصابات بالجملة في بيشكتاش بفيروس كورونا

تصريحات مثيرة من خالد الغندور

حلقة جديدة مع "تاريخ الأهلي" في كرة السلة