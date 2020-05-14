لايف في الجول - سمير كمونة: الجوهري زرع فينا روح البطولة قبل السفر إلى بوركينا فاسو

قال سمير كمونة مدافع الأهلي ومنتخب مصر السابق إن محمود الجوهري المدرب الأسطوري للفراعنة زرع روح البطولة في لاعبيه قبل السفر إلى بوركينا فاسو في 1998. وذلك عبر لايف في الجول.

وصرح كمونة قائلا: "شاركت مع كل مراحل المنتخبات وفزت بالبطولات لكن لم أشارك في أوليمبياد برشلونة بعدما خرجت من المعسكر قبل البطولة بيومين فقط".

وأضاف "الجوهري بالنسبة لي هو الرقم 1 في التدريب. يدير المباريات بشكل رائع والأهم أنه يطور اللاعبين. انظروا للاعبين قبل الانضمام له وبعد أن لعبوا معه وستروا الفارق في المستوى".

وتابع "الجوهري زرع فينا أننا الأبطال قبل السفر إلى بوركينا فاسو في 1998 رغم تصريحه بأننا سنكون في المركز الـ13. وفور وصولنا قال لنا افعلوا عكس كل ما قلته للإعلام".

مصر صعدت في المركز الثاني من مجموعة ضمت المغرب وزامبيا ومزومبيق قبل أن تتخطى كوت ديفوار في ربع النهائي ثم بوركينا فاسو في نصف النهائي وأخيرا تفوز ضد جنوب إفريقيا بنتيجة 2-0.

كمونة لعب لمنتخب مصر في الفترة من 1995 وحتى 2000، كما أنه حصد سابقا كأس الأمم للشباب 1991 وشارك في كأس العالم للشباب في نفس العام.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

طالع أيضا:

فيديو في الجول - كيف يعيش أجانب الدوري؟ بيكلي وكوفي يتحدثان عن حياتهما في مصر

يويفا: لسنا مهتمين بإلغاء الدوري في فرنسا وهولندا.. وهذا ما يهمنا

هدف لا ينسى - أيمن عبد العزيز وقذيفة "لا تخطئ المرمى"

إصابة ديلي آلي أثناء عملية سطو على منزله

ميرور: مورينيو قد يتسبب في تأجيل استئناف الدوري الإنجليزي خوفا على اللاعبين