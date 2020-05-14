بطل مونديال 2002: أنا أفضل من ميسي ورنالدو ونيمار

الخميس، 14 مايو 2020 - 16:51

كتب : FilGoal

إديلسون

يرى إديلسون لاعب منتخب البرازيل السابق أنه أفضل من الثلاثي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ونيمار.

نيمار

النادي : باريس سان جيرمان

ليونيل ميسي

النادي : برشلونة

كريستيانو رونالدو

النادي : يوفنتوس

وقال إديلسون في تصريحات نشرتها شبكة ESPN يوم الخميس: "في أفضل فترات مسيرتي الكروية كنت أفضل من نيمار".

وأضاف عن مواطنه "لكي يكون نيمار أفضل مني يجب عليه التتويج بكأس العالم".

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وأكمل "الأمر نفسه بالنسبة لميسي، عليه الفوز بالمونديال لكي يكون أفضل مني".

وتابع إديلسون "كريستيانو رونالدو يمتلك القوة فقط، نعم يسدد الكرات بكلتا القدمين، لكنني أتفوق عليه في المهارة".

وتوج إديلسون مع البرازيل بكأس العالم 2002 بعدما شارك في 4 مباريات مع السليساو في كوريا واليابان.

المهاجم البرازيلي لعب في صفوف العديد من الأندية البرازيلية، ولم يلعب في أوروبا سوى 31 مباراة بقميص بنفيكا.

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