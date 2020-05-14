لتفادي كورونا.. الأهلي يصمم كمامات خاصة للعاملين في النادي

قرر محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي حضور جميع العاملين والموظفين بالنادي بكمامات خاصة تم تصميمها ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية التي بدأها النادي للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وشدد مرجان على: "وجود الكمامة أمر إجباري لأي شخص يوجد داخل النادي، وذلك تماشيا مع حزمة الإجراءات الاحترازية التي كان الأهلي سباقا في تنفيذها منذ بداية جائحة كورونا".

الأهلي أشار عبر موقعه الرسمي إلى أنه فرض أقصى درجات الوقاية من خلال اتخاذ كل الإجراءات التي تحول دون انتشار الجائحة.

وصمم النادي كمامة خاصة تحمل شعار واسم النادي، وتم توزيعها على جميع العاملين والموظفين بالنادي، حرصا على سلامتهم واتباع كل التعليمات التي تصدر عن وزارة الصحة.

واشتملت بعض خطوات الأهلي الاحترازية على عمليات التعقيم الكامل لكل الأسطح والأرضيات والأجهزة المختلفة داخل النادي، سواء في الصالات أو صالة الجيم وغرف الملابس ودورات المياه والحفاظ على نظافة جميع المنشآت.

وكان اتحاد الكرة المصري قد قرر تعليق النشاط للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" حتى نهاية شهر مايو الجاري.

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