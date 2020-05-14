بعد إنذار بالدفع أو خصم النقاط.. الإسماعيلي يكثف مجهوداته لحل أزمة الجزيري

تكثف إدارة الإسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان مجهوداتها للوصول إلى حلول مع لسعد الجزيرى صانع الألعاب التونسي الأسبق للفريق بشأن تسوية مستحقاته المالية المتأخرة لدى النادى.

لسعد الجزيري النادي : الإسماعيلي الإسماعيلي

جاء ذلك بعد أن تلقى الإسماعيلى إنذارا بضرورة تسديد مستحقات اللاعب وإلا سيتعرض النادى لعقوبات مالية وخصم نقاط.

ويتجه الإسماعيلى إلى الطعن على قرار المحكمة الدولية الرياضية من خلال إعداد حافظة مستندات تؤكد صحة موقفه وتعامله مع اللاعب التونسى.

وكانت المحكمة الدولية الرياضية قد أصدرت عقوبة على الاسماعيلي لصالح اللاعب التونسى بأحقية حصوله علي 456 ألف دولار ما يقارب أكثر من 8 ملايين جنيه مصرى، وهى قيمة عقده كاملًا لمدة 3 مواسم.

وانضم الدولى التونسى خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام ٢٠١٨ قادما من اتحاد بن قردان لمدة ثلاثة مواسم.

كما يواصل الإسماعيلى قضية طعنه للمحكمة الرياضية الدولية ضد قرار تغريمه 20 مليون جنيه فى أزمة اللاعب إبراهيم حسن.

وتقدم المحامى السويسرى المكلف من الدراويش بإجراءات الطعن بناءً على تكليف من نصر عزام المحامى الدولى الذى كلفته إدارة النادى بالدفاع عن حقوقه فى هذا الملف .

وكان محامى الإسماعيلى قد تسلم جميع المستندات عن أزمة إبراهيم حسن لاعب بيراميدز، وذلك بعدما استقر مجلس إدارة النادى على تكليفه للدفاع عن حقوق النادى لدى الاتحاد الدولى الفيفا فى أزمة تغريم النادى 20 مليون جنيه لصالح النجوم كمستحقات فى صفقة بيع اللاعب.ط

لسعد الجزيري لعب لنادي الإسماعيلي خلال النصف الأول من موسم 2018/2019، قبل أن ينتقل لفريق النهضة السعودي.

وخلال 12 مباراة خاضها فقط المهاجم التونسي مع الإسماعيلي. سجل ثلاثة أهداف ولم يصنع.

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