أجانب منسيون – حوار في الجول.. تودوروف: صلاح دفع الجميع ليحتفل معي بعد هدفه في الأهلي

منح الفرنسي إيفيكا تودوروف الفرصة لمحمد صلاح مع المقاولون العرب ليصبح ضمن التشكيل الأساسي للفريق، ويسجل هدفه الأول في الدوري الممتاز ضد الأهلي.

يقدم لكم FilGoal.com جزءا جديدا من سلسلة "أجانب منسيون"، بعدما حاورنا في رمضان الماضي العديد من أبرز اللاعبين الأجانب الذين احترفوا في الدوري المصري، ونحاور في رمضان هذا العام عددا من المدربين الأجانب الذين عملوا في مصر.

وتولى تودوروف تدريب المقاولون العرب في نوفمبر 2010، بعد رحلة طويلة في إفريقيا درب خلالها العديد من الأندية المغربية ومنتخبي بوركينا فاسو والكونغو.

وكانت مشاركة صلاح بشكل أساسي معه أبرز ما قدمه للمقاولون، حيث سجل نجم ليفربول الحالي هدفه الأول من 12 هدفا له في الدوري الممتاز ضد الأهلي، قبل رحلته الاحترافية في أوروبا.

ويسترجع FilGoal.com مع تودوروف ذكرياته في الدوري المصري، وكيف ساعد صلاح ومحمد النني في التألق قبل الاحتراف.

كيف تعاقد المقاولون معك في 2010؟

المقاولون كان في المركز الأخير في الدوري، وطلب مني مسؤولوه قيادة الفريق خاصة أنني امتلك سمعة طيبة في التعامل مع الفرق التي تعاني من نفس الظروف.

وما هي المشاكل التي وجدتها في الفريق؟

الفريق كان يضم لاعبين سنهم كبير، والعديد من اللاعبين الآخرين كانوا مصابين.

كيف ساعدت صلاح والنني؟

النني كان بالفعل يشارك مع الفريق الأول قبل وصولي، واعتقد أنني نجحت في إقناعه أن يصبح طموحا أكثر.

وصلاح كان مميزا، ذهبت لمتابعة مباراة لفريق الشباب وكان متأخرا بنتيجة 1-0 حتى شارك صلاح وسجل هدفين.

منح صلاح الفوز لفريقه في 16 دقيقة فقط، ولذلك قررت أن يكون معي في الفريق الأول.

وكيف منحته الفرصة ليشارك معك؟

قمت باستدعاء صلاح لمباراة الأهلي، وبالفعل سجل هدفا بعدما تجاوز خط الدفاع بأكمله بسرعته.

وأثناء الاحتفال بالهدف، دفع جميع زملائه واندفع نحوي صارخا "Big coach".

ألم تخشى من الدفع بصلاح ضد فريق كبير مثل الأهلي؟

أدفع باللاعبين الشباب بكل ثقة، وأشركت 4 لاعبين منهم ضد الأهلي وقدموا مباراة كبيرة ونجحوا في التعادل.

ودائما اللاعبون الشباب يستمعون لك كما أنهم لا يكلفون ميزانية النادي شيئا، ونجاحهم يعني أنك فزت بلاعبين لفترة طويلة.

مورينيو الذي كان أفضل مدرب في العالم لفترة طويلة لم يفهم فرصة الحصول على صلاح، لأنه يفضل اللاعب الجاهز والأغلى، ولكن كل مدرب وله طريقته.

ماذا قلت لصلاح قبل مواجهة الأهلي؟

قلت لصلاح أنا أثق بك، ومثل هذه المباريات هدية لك، ولذلك قدم أفضل ما لديك عندما تمتلك الكرة وتصرف ببعض الفردية في الـ30 متر الأخيرة من الملعب ونجح الأمر.

هل توقعت أن يصبح صلاح من أفضل لاعبي العالم؟

إذا قلت إنني توقعت ما وصل له صلاح سأكون كاذبا.

وكيف رحلت على المقاولون العرب؟

عندما بدأنا تحقيق الانتصارات انضم 5 لاعبين من المقاولون للمنتخب، واضطررنا للعب منقوصين ثم قامت الثورة وكان يجب علي الرحيل.

ما الاختلافات بين اللاعبين المصريين واللاعبين الذين دربتهم في البلاد التي عملت بها؟

قابلت لاعبين جيدين في كل مكان عملت به، ولكن اللاعبين المصريين يمتلكون الشخصية.

ومن كان أفضل لاعبيك في المقاولون؟

باسم علي الذي كان صغيرا ومنحته الفرصة ضد الأهلي، واعتقد أنه انتقل للأهلي بعد فترة ولكن للأسف لم يحافظ على تألقه.

هل لازلت على تواصل مع صلاح والنني؟

ليس لدي اتصال باللاعبين، ولكن أرسين فينجر اتصل بي ليطلب معلومات عن النني قبل ضمه لأرسنال.

ولكن صلاح قال في حوار صحفي سابق مع صحيفة "فرانس فوتبول": "أنا محظوظ لأنني عملت مع المدرب تودوروف الذي وثق في قدراتي"، وما قاله كاف بالنسبة لي.

وأصلي لكي يفوز صلاح بالكرة الذهبية لأنه فتى ذهبي.

أخيرا، ما هي نصيحتك لصلاح والنني؟

صلاح والنني تعلما وتطورا بشكل جيد، كان النني موفقا في خطوة الانتقال إلى ناد آخر يحصل فيه على الفرصة لأنه يمتلك قدرات رائعة كلاعب وسط.

أما صلاح فهو يلعب مع مدرب يثق في إمكاناته، ولكنني أثق في قدرات الثنائي وأرسل له تحياتي.

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