بالوتيلي يكشف عن الجنون الذي أصابه خلال الحجر المنزلي

كشف الإيطالي ماريو بالوتيلي مهاجم بريشيا مدى صعوبة فترة الحجر المنزلي بسبب انتشار فيروس كورونا.

ماريو بالوتيلي النادي : بريشيا

كرة القدم مثل كل الرياضات توقفت منذ مارس الماضي بسبب انتشار الفيروس حول العالم بشكل مخيف.

وقال بالوتيلي في بث مباشر عبر إنستجرام "كنت أشعر بالجنون فى الأسبوعين الأخيرين، لقد عشت بمفردي بالمنزل، فابنتي في نابولي، وابني في زيورخ، ووالدتي كبيرة في السن وتحتاج إلى الحماية من الفيروس، واخوتي في الحجر الصحي مع أطفالهم".

وأضاف "كنت آكل الورق المقوى بشكل أساسي، وأحاول عض الحائط خلال أول 3 أيام، فأنا فاشل في الطبخ، لحسن حظي تمكنت بعد ذلك من الحصول على الطعام الجاهز".

وأوضح "التدريب في المنزل ليس سهلا، لهذا كنت أذهب إلى حديقة قريبة من أجل الركض".

وأتم مازحا "إذا مررت الكرة لي لن أتمكن من السيطرة عليها بلمسة واحدة، فأنا لم ألمس الكرة منذ شهرين".

أعلنت رابطة أندية الدوري الإيطالي، موعد استئناف المسابقة مرة أخرى بشكل رسمي.

وأصدرت الرابطة بيانا رسميا، أعلنت فيه عودة الدوري الإيطالي يوم 13 يونيو المقبل، وذلك بعد الموافقة على البروتوكول الطبي.

وتنتظر الرابطة الضوء الأخضر من الحكومة الإيطالية لتأكيد موعد استئناف البطولة بشكل رسمي.

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