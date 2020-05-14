السولية: الأهلي أكبر المتضررين من توقف الدوري.. واستفادة واحدة من ذلك

الخميس، 14 مايو 2020 - 01:24

كتب : FilGoal

عمرو السولية - الأهلي - طلائع الجيش

يرى عمرو السولية لاعب وسط الأهلي أن فريقه هو أكثر المتضررين من توقف مسابقة الدوري المصري بسبب انتشار فيروس كورونا.

عمرو السولية

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال السولية عبر قناة أون تايم سبورتس: "الأهلي كان يقدم مستوى رائع ومتصدر الدوري بفارق كبير عن أقرب منافسيه وتوقف المسابقة بالتأكيد سيسبب تراجع في المستوى".

وأضاف "ولكن الأمر الإيجابي هو عودة جميع المصابين للمشاركة مرة أخرى مع الفريق، وهذا يجعلنا بكامل قوتنا في حالة استئناف النشاط".

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وأكمل "نجلس في بيوتنا منذ شهرين ولا نمارس كرة القدم بأي شكل وهذا أمر صعب".

وأتم تصريحاته "أتمنى عودة النشاط الكروي ولكن في وجود ضوابط صحية لضمان سلامة الجميع".

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري قبل إيقاف النشاط برصيد 49 نقطة وبفارق 16 نقطة عن المقاولون العرب صاحب المركز الثاني.

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