السولية: كنت سأختار الأهلي إذا خيروني بينه وبين الزمالك

الخميس، 14 مايو 2020 - 01:15

كتب : FilGoal

عمرو السولية - الأهلي

كشف عمرو السولية لاعب الأهلي عن اختياره للانضمام للفريق الأحمر إذا كان تلقى عرضا آخر من الزمالك عندما كان لاعبا في الإسماعيلي.

عمرو السولية

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال عمرو السولية عبر قناة أون تايم سبورتس: "عندما كنت في الإسماعيلي تلقيت عرضين من الأهلي والزمالك، ولكن النادي قرر بيعي لناد خارج مصر فذهبت للاحتراف مع الشعب الإماراتي".

وأضاف "ولكن إذا كان الإسماعيلي قرر بيعي للأهلي أو الزمالك وخيروني بينهما كنت سأختار الفريق الأحمر بالتأكيد".

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وأوضح "ولكن المفاوضات بيني وبين الأهلي كانت مستمرة قبل رحيلي من الإسماعيلي وطوال فترتي مع الشعب الإماراتي، حتى تمت الصفقة وانتقلت للقلعة الحمراء في عام 2016".

وأكمل "سافرت في 2011 لخوض فترة معايشة مع نادي فياريال الإسباني لمدة أسبوع والأمور كانت تيسر بشكل جيد".

وأتم تصريحاته "وكان ينوي النادي الإسباني إرسال بعض المسؤولين لمتابعتي في مباريات الدوري المصري ولكن حدثت ثورة يناير وتوقف نشاط الكرة في مصر".

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