أمير مرتضى يكشف دور هشام ماجد في انضمام مدبولي لـ الزمالك

الخميس، 14 مايو 2020 - 01:08

كتب : FilGoal

الزمالك - أحمد مدبولي

كشف أمير مرتضى منصور مدير الكرة بنادي الزمالك دور الفنان هشام ماجد في انضمام أحمد مدبولي للأبيض.

أحمد مدبولي

النادي : الإسماعيلي

وقال أمير مرتضى: "هشام ماجد مُتابع جيد للكرة المصرية ويسألني علي اللاعبين ومن انضم للزمالك وأبرز المتواجدين في الدوري".

وواصل عبر قناة أون تايم سبورتس 2 "تحدث معي عن لاعب في فريق النصر للتعدين يدُعى أحمد مدبولي وطالبني بمشاهدته لكنني لم أتابعه".

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وأضاف "ومن ثم اتصل بي مرة أخرى بعد فترة كي أتابعه مجددا".

وأكمل "عندما ضممنا مدبولي أخبرته أن هشام ماجد طلبه بالاسم وتحدثوا معا سويا هاتفيا وكان الأمر مفاجأة بالنسبة له".

وأتم "هشام كان يشعر بالحزن بسبب عدم مشاركة مدبولي تحت قيادة كريستيان جروس الموسم الماضي".

مدبولي انضم للزمالك في صيف 2017 قادما من النصر للتعدين وشارك خلال موسمين في 30 مباراة سجل 7 أهداف وصنع 5 بقميص الأبيض.

ورحل الجناح البالغ 25 عاما لصفوف الإسماعيلي مطلع الموسم الجاري.

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