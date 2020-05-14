السولية: توقعت استبعادي من المنتخب في أمم إفريقيا.. والأمور اختلفت مع البدري

الخميس، 14 مايو 2020 - 01:07

كتب : FilGoal

عمرو السولية - مصر - كينيا

توقع عمرو السولية عدم انضمامه لقائمة منتخب مصر التي شاركت في بطولة الأمم الإفريقية 2019 السابقة في مصر.

وقال السولية عبر قناة أون تايم سبورتس: "مسيرتي طويلة مع منتخب مصر لجميع المراحل العمرية".

وأضاف "كنت مع منتخب الشباب الذي لعب كأس العالم 2009 في مصر، ولكن تم استبعادي قبل البطولة رغم أنني اللاعب الوحيد في القائمة الذي كان يلعب بشكل منتظم في الدوري".

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وأكمل "بعدما ضمني بوب برادلي للمنتخب ولعبت معه الكثير من المباريات".

واستمر في حديثه "أما كوبر ضمني للمنتخب في عدة معسكرات ولكن كان يستبعدني مع بعض الأسماء الأخرى قبل البطولات الهامة".

وتابع "لذلك كنت متوقع عدم انضمامي لقائمة منتخب مصر مع خافيير أجيري رغم أنني كنت أقدم مستوى مميز مع الأهلي في الدوري الموسم الماضي".

وأكمل "لذلك لم أتفاجئ عند إعلان القائمة، لكني كنت حزينا لعدم انضمامي للمنتخب وكنت أستحق المشاركة في البطولة".

وأتم تصريحاته "لكن الآن الأمور مختلفة مع حسام البدري مدرب المنتخب لأنه يعرفني جيدا ومقتنع بقدراتي ولعبت معه المباريات السابقة في تصفيات أمم إفريقيا، وكنت أيضا قائد المنتخب وهذا أمر كبير وهام للغاية".

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