السولية: فايلر سبب تطور أدائي.. أتمنى الاعتزال في الأهلي و3 لاعبين مثلي الأعلى

الخميس، 14 مايو 2020 - 00:46

كتب : FilGoal

عمرو السولية - الأهلي - سموحة

قال عمرو السولية لاعب خط وسط الأهلي إن ريني فايلر مدرب الفريق هو سبب تطور أدائه في الفترة الأخيرة بسبب الحرية الهجومية التي منحها له.

وتحدث السولية عبر قناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "فايلر أعطاني حرية هجومية كبيرة وتحريره ليه جعلني أظهر بشكل أفضل مع الأهلي".

وأكمل "فايلر قال لينا أحب اللاعب الذي يهاجم جيدا ويريد تسجيل الكثير من الأهداف، نريد الفوز بأكبر عدد من الأهداف".

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وأضاف "أما حسام البدري ومارتين لاسارتي مدربا الفريق السابقين فقد طورا مني كلاعب ارتكاز".

وأكد السولية أنه يتمنى الاعتزال في صفوف الأهلي وقال: "أتمنى أن أظل لآخر يوم في مسيرتي في الأهلي وأن أعتزل في صفوفه".

وعن مثله الأعلى كشف السولية "محمد حمص وحسام غالي وشابي ألونسو".

وأتم "من يلعب بجوار حمص وغالي فاته الكثير".

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