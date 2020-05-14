رمضان صبحي يوضح حقيقة عرض بشكتاش واتصالات بيراميدز

كشف رمضان صبحي نجم الأهلي عن حقيقة تلقيه عرضا من نادي بشكتاش التركي للانضمام له بداية الموسم المقبل.

رمضان صبحي النادي : الأهلي الأهلي

وقال رمضان صبحي عبر قناة أون تايم سبورتس: "لا يوجد أي مفاوضات رسمية معي من أي ناد وكل الأمور متوقفة بسبب انتشار فيروس كورونا".

وأوضح "وإذا كان هناك أي مفاوضات غير رسمية المسؤول عنها هو وكيل أعمالي نادر شوقي".

وبسؤاله هل سيستمر مع الأهلي في الموسم المقبل رد قائلا: "هناك تفاصيل كثيرة لا يعرفها الجماهير ولكني أريد أن أطمئنهم".

وعن حقيقة وجود مفاوضات من نادي بيراميدز لضمه كشف "لم يتحدث معي أي مسؤول من بيراميدو ولم تحدث أي اتصالات بينهم وبيني بأي شكل من الأشكال".

وانتقل للحديث عن تواجده مع الأهلي الموسم الحالي قائلا: "الأمور مختلفة تماما هذا الموسم مع المدرب ريني فايلر والأجواء رائعة، وحتى الصفقات الجديدة تشعر وأنهم أبناء القلعة الحمراء".

وعن عدم مشاركته في السوبر المصري ضد الزمالك قال: "كنت أتمنى المشاركة في المباراة لكني كنت مصابا وفايلر فضل عدم الدفع بي وهو قرار صائب حتى لا أتسبب في أي أزمة للفريق".

وأتم تصريحاته "كنا الأحق للفوز بالمباراة ولكن ركلات الترجيح بها نسبة حظ".

ويلعب رمضان صبحي مع الأهلي هذا الموسم معارا من هدرسفيلد تاون الإنجليزي.

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