رمضان صبحي يوضح حقيقة عرض بشكتاش واتصالات بيراميدز

الخميس، 14 مايو 2020 - 00:36

كتب : FilGoal

رمضان صبحي - وادي دجلة - الأهلي

كشف رمضان صبحي نجم الأهلي عن حقيقة تلقيه عرضا من نادي بشكتاش التركي للانضمام له بداية الموسم المقبل.

رمضان صبحي

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال رمضان صبحي عبر قناة أون تايم سبورتس: "لا يوجد أي مفاوضات رسمية معي من أي ناد وكل الأمور متوقفة بسبب انتشار فيروس كورونا".

وأوضح "وإذا كان هناك أي مفاوضات غير رسمية المسؤول عنها هو وكيل أعمالي نادر شوقي".

أخبار متعلقة
خيمة في الجول - ثريا محمد: بدأت مفاوضات تجديدي مع الأهلي.. أعتقد الدوري لن يلغى في الجول يكشف – القصة الكاملة لعدم قيد سعد سمير مع الأهلي.. والموقف الحالي الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة التخلي عن سعد سمير

وبسؤاله هل سيستمر مع الأهلي في الموسم المقبل رد قائلا: "هناك تفاصيل كثيرة لا يعرفها الجماهير ولكني أريد أن أطمئنهم".

وعن حقيقة وجود مفاوضات من نادي بيراميدز لضمه كشف "لم يتحدث معي أي مسؤول من بيراميدو ولم تحدث أي اتصالات بينهم وبيني بأي شكل من الأشكال".

وانتقل للحديث عن تواجده مع الأهلي الموسم الحالي قائلا: "الأمور مختلفة تماما هذا الموسم مع المدرب ريني فايلر والأجواء رائعة، وحتى الصفقات الجديدة تشعر وأنهم أبناء القلعة الحمراء".

وعن عدم مشاركته في السوبر المصري ضد الزمالك قال: "كنت أتمنى المشاركة في المباراة لكني كنت مصابا وفايلر فضل عدم الدفع بي وهو قرار صائب حتى لا أتسبب في أي أزمة للفريق".

وأتم تصريحاته "كنا الأحق للفوز بالمباراة ولكن ركلات الترجيح بها نسبة حظ".

ويلعب رمضان صبحي مع الأهلي هذا الموسم معارا من هدرسفيلد تاون الإنجليزي.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالمية اضغط هنا

طالع أيضا

لاعب ليفربول السابق: لا ينبغي أن نتوج بالدوري

لايف في الجول – هيثم فاروق: هؤلاء أكملوا نموذج النجاح في جيل الزمالك التاريخي

الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة التخلي عن سعد سمير

إلغاء الدوري الكونغولي وتحديد البطل

اختفوا في ظروف غامضة - علاء كمال.. زميل صلاح والنني

الأهلي رمضان صبحي الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
السولية: لو لم يكن طارق حامد مؤثرا لما تواجد في الزمالك ومنتخب مصر 2 دقيقة | الدوري المصري
السولية: الأهلي أكبر المتضررين من توقف الدوري.. واستفادة واحدة من ذلك 16 دقيقة | الدوري المصري
السولية: كنت سأختار الأهلي إذا خيروني بينه وبين الزمالك 25 دقيقة | الدوري المصري
أمير مرتضى يكشف دور هشام ماجد في انضمام مدبولي لـ الزمالك 33 دقيقة | الدوري المصري
السولية: توقعت استبعادي من المنتخب في أمم إفريقيا.. والأمور اختلفت مع البدري 34 دقيقة | الدوري المصري
السولية: فايلر سبب تطور أدائي.. أتمنى الاعتزال في الأهلي و3 لاعبين مثلي الأعلى 54 دقيقة | الدوري المصري
رمضان صبحي يوضح حقيقة عرض بشكتاش واتصالات بيراميدز ساعة | الدوري المصري
المقاولون العرب: إذا ألغي الدوري من حقنا المشاركة في البطولات الإفريقية ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد "ضربه لرامز جلال"مرتضى يرفع غرامة طارق حامد 2 إبراهيم حسن يرد عبر في الجول على تصريحات أسامة نبيه 3 رسميا - لاريسا يعلن رحيل عمرو وردة "لأسباب تأديبية خطيرة" 4 مصدر في اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول الموعد النهائي قبل اتخاذ قرار إلغاء الدوري
قد ينال إعجابك