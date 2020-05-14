المقاولون العرب: إذا ألغي الدوري من حقنا المشاركة في البطولات الإفريقية

الخميس، 14 مايو 2020 - 00:22

كتب : FilGoal

المقاولون العرب - طنطا

أوضح محمد عادل المشرف العام على الكرة في المقاولون العرب موقف النادي من المشاركة في البطولات الإفريقية حال إلغاء الدوري المصري.

وقال المشرف العام: "عودة الدوري وفقا قرار الدولة وسيكون بعد دراسة كاملة ومراعاة كل الظروف".

وتابع عبر قناة أون تايم سبورتس 2 "كرة القدم صناعة واللاعبين والإعلام والجماهير جزء من الصناعة، أتمنى استكمال الدوري بنظرة عامة خاصة مع تبقى 17 مباراة ليس بسبب أننا في المركز الثاني".

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إذا ماذا سيفعل الفريق حال إلغاء الدوري؟ رد قائلا: "وفقا لنظام الجدارة الرياضية المعتمد من فيفا من حقنا التأهل لدوري أبطال إفريقيا لأننا في المركز الثاني".

وأكمل "من حقنا المشاركة في البطولة الإفريقية حال إلغاء الدوري".

وأضاف "الموسم الماضي كنا بالمركز الخامس ولم نشارك في البطولة العربية، نحن ثالث نادي مصر تحقيقا للألقاب، والموسم الحالي وصيف المسابقة، الاتحاد السابق هضم حق المقاولون بالتأهل للبطولة العربية".

ويحتل المقاولون العرب المركز الثاني خلف الأهلي في جدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة من 18 مباراة قبل توقف المسابقة.

وأتم عن وجود عروض لـ طاهر محمد طاهر جناح الفريق "لا عروض لـ طاهر هي مجرد شائعات من وكلاء اللاعبين".

وشارك طاهر الموسم الجاري في 6 مباريات وسجل هدفا، لكنه غاب عن المشاركة مع المنتخب الأولمبي في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة بسبب الإصابة.

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