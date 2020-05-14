السولية: أشعر بالراحة بجوار ديانج.. وأمنيتي لم تتحقق ضد داونز

الخميس، 14 مايو 2020 - 00:14

كتب : FilGoal

عمرو السولية - الأهلي

قال عمرو السولية لاعب خط وسط الأهلي إنه يشعر بالراحة بجوار أليو ديانج حينما يلعبان سويا في المباريات.

وتحدث السولية عبر قناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "أشعر بالراحة بجوار ديانج، كل لاعبي الأهلي يقاتلون للمشاركة بشكل أساسي".

وواصل "ريني فايلر مدرب الفريق يحب اللاعب الذي يهاجم ويدافع جيدا لذا حينما يهاجم ديانج أنا أتولى الدفاع والعكس صحيح".

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وعن تخطي عقبة ماميلودي صن داونز في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا قال السولية: "كنت أتمنى أن نفوز عليهم في جنوب إفريقيا لرد اعتبارنا بأفضل شكل بعد الهزيمة منهم بخماسية ولكننا تعادلنا".

وأكمل "لكن الأهم هو التأهل لنصف النهائي".

وأتم "وعدنا الجمهور الموسم الماضي يوم الإقصاء على يد صن داونز بالفوز بلقب الدوري وحققنا اللقب بالفعل في النهاية".

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