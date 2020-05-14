خيمة في الجول - ثريا محمد: ينقصنا المشاركة المستمرة للتواجد العالمي.. وموقف لن أنساه تعارض مع عملي

الخميس، 14 مايو 2020 - 00:07

كتب : FilGoal

ثريا محمد - سيدات الأهلي كرة سلة

ترى ثريا محمد لاعبة سلة الأهلي ومنتخب مصر أن ما ينقص سيدات المنتخب هو المشاركة باستمرار في البطولات الدولية من أجل التواجد العالمي.

وحلت ثريا محمد ضيفة على خيمة في الجول عبر إنستجرام، والمقدم لكم يوميا في شهر رمضان.

وقالت ثريا: "التواجد في كأس العالم والمنافسة في إفريقيا حلم ليس بعيد المنال، لدينا مهارات كافية لذلك".

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وشددت "ينقصنا فقط المشاركة في جميع البطولات الخارجية لاكتساب الخبرات وسنتواجد في البطولات العالمية".

وأضافت ثريا "أما المنتخب فيضم عناصر جيدة وواعدة وكنا قد حصلنا على سابع إفريقيا والمتنافسون على التأهل الأولمبي أول 5 منتخبات فقط".

وتابعت "حققنا أيضا لقب بطولة إفريقيا 3 ضد 3 في ثاني مشاركاتنا في اللعبة في إنجاز كبير لمصر".

وبالحديث عن العواقب التي تواجهها كلاعبة قالت: "ربما الجمع بين العمل ولعب المباريات".

وتابعت "لكن أعمل في بنك مقدر تلك الظروف تماما ويساعدني على النجاح في المباريات".

وكشفت "لكن بالنسبة للاعبات فربما أمر الزواج والحمل هو ما كان يعطل مسيرتهن مبكرا في عمر الـ25 و26".

وأضافت "أما الآن فنجد لاعبة لديها طفل أو طفلين وتستكمل مشوارها بصورة طبيعية".

وأخيرا تحدثت ثريا عن موقف لا تنساه قائلة: "كنا نلعب مباراة نهائي للأفضل من 3 وخسرنا أول مباراة".

وتابعت "كان علينا الفوز في المباراة الثانية وكانت بالاسكندرية وسافر الفريق قبلي بيوم ولم استطع السفر بسبب ظروف العمل وسافرت في اليوم التالي".

وأتمت "طوال الطريق وخلال المباراة أقول لنفسي إن خسرنا سأحمل نفسي الخسارة لأنني لم أتواجد منذ البداية، ولكن الحمد لله حققنا الفوز".

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