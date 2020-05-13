روجيريو سيني.. الهداف الأسطورة

قبل أشهر من ولادته طالب الطبيب بإجهاض الطفل حفاظا على سلامة الأم، إلا أنها بدعم من زوجها رفضت وفي 22 يناير 1973 وُلد روجيريو سيني.

اليوم تمر ذكرى 5 سنوات على ظهور سيني حارس ساو باولو التاريخي لآخر مرة في بطولة كوبا ليبرتادوريس والتي تعادل دوري أبطال أوروبا في القارة اللاتينية.

الحارس الأكثر تسجيلا للأهداف في العالم والذي لم يعرف قميصا سوى ساو باولو طيلة 25 عاما خلال 1256 مباراة وسجل 131 هدفا منها 61 من ركلات ثابتة.

سيني بدأ اللعب لفريق الشباب بنادي سينوب وهو بعمر الـ 16 طالب المدير الفني من والده أن يصبح الحارس الثالث للفريق في دوري الولاية.

والده رفض خاصة أن سيني يعمل في بنك البرازيل والبطولة تستمر 4 أشهر فقط، فماذا سيفعل في الشهور المتبقية من العام عندما يترك عمله؟

في العام التالي وافق والده، وسنحت لـ سيني فرصة ذهبية، أصيب حارس الفريق الأول، ودخل قائمة المباراة وأثناء المباراة تعرض الحارس للإصابة ليدخل سيني للمباراة كحارس بديل.

تصدى لركلة جزاء في الدقائق الأخيرة ومن ثم ساهم في تتويج فريقه باللقب، بعدها صار حارسا لفريق ساو باولو للشباب.

انضم لـ ساو باولو وظل 4 أعوام يلعب لفريق الشباب يشاهد الفريق الأول يهيمن على الكرة اللاتينية والعالمية تحت قيادة تيلي سانتانا والذي نصحه أن يتدرب باكرا بنصف ساعة قبل تدريبات الفريق.

ولولا وفاة الحارس ألكسندري في حادث سير، لاتخذت مسيرته منحنى آخر وصار الحارس الثالث للفريق الأول.

بعد تراجع أداء الفريق عقب رحيل سانتانا واحتلالهم مراكز متوسطة في جدول الترتيب وزيادة الضغوط على الحارس زيتي الذي رحل لـ سانتوس، أصبح سيني الحارس الأول للفريق في 1997.

ماوريسي رامالو مدربه الجديد اكتشف قدراته سيني على التسديد، فبعد 6 أشهر فقط سدد سيني ما يقارب من 15 ألف كرة على المرمى في التدريبات ما جعل مدربه يجعله الرقم واحد في تسديد الكرات الثابتة.

في ذلك العام سجل سيني أول أهدافه في بطولة الولاية (كامبيوناتو باوليستا) في شباك فريق يونياو ساو جواو من على حدود منطقة الجزاء، وفي نفس العام سجل سيني هدفان.

ماريو سيرجيو مدرب سيني عام 1998 نهى حارسه من تسديد الركلات الثابتة وهو ما فسره في 2011 لشبكة جلوبو سبورتي البرازيلي "عندما وصلت، أخبرته أنه لن يسدد، للتأكد من أنه لن يضغط على نفسه".

وتابع "إذا شاهدت هناك بعض المباريات يركض لمسافة 90 أو 100 متر ليعود إلى مرماه، أردت منه أن يركز على دوره بين القائمين".

بالفعل أمام فلومينسنسي بعدما سجل سيني هدفا استقبلت شباكه هدفا مباشرا قبل عودته للمرمى.

وأتم "تقبل الأمر بلا شك مما يظهر شخصيته. لم يكن لدي أي مشكلة معه في ذلك، إذا منعته من فعل ذلك الآن سأكون أحمق، لكنني لست نادما على ما فعلته في ذلك الوقت".

في 2003 قاد سيني ساو باولو لاحتلال المركز الثالث في الدوري والتأهل لـ كوبا ليبرتادوريس لأول مرة منذ 10 سنوات، وعقب الوصول لنصف النهائي كانت أخطائه الفادحة أمام أوناس كالداس الكولومبي سببا في وداع البطولة.

وكان قريبا من الانتقال لملعب هايبرري وأرسنال بعد رحيل ديفيد سيمان عن الجنرز إلا أن الصفقة لم تتم.

ورغم رفض الجماهير تقليده قائدا للفريق حافظت الإدارة على ثقتها وتأهل الفريق لموسم آخر لـ كوبا ليبرتادوريس 2005.

في ثمن النهائي سجل هدفا من علامة الجزاء أمام بالميراس، وأمام أونال تيجيريس المكسيكي سجل ثنائية في الفوز بنتيجة 4-0 وكان قريبا من تسجيل هاتريك وهو ما لم يفعله في مسيرته.

وفي المربع الذهبي سجل هدفا من علامة الجزاء أمام ريفر بليت الأرجنتيني، في النهائي أمام أتليتكو باراناينسي تصدى لركلة جزاء وقاد ساو باولو لثالث ألقابه القارية والتأهل لكأس العالم للأندية بمسماها الجديد.

سيني احتل المركز الثالث في ترتيب هدافي المسابقة برصيد 5 أهداف وهدافا لفريقه بالتساوي مع مواطنه لويزاو.

وأمام الاتحاد السعودي في اليابان سجل هدف حسم التأهل للنهائي من ركلة جزاء ومن ثم التتويج على حساب ليفربول باللقب بعدما تصدى لركلة جزاء من سيتيفن جيرارد.

عام 2005 كان الأفضل له، إذ سجل 21 هدفا في جميع المسابقات، 10 من ركلات ثابتة و11 من ركلات جزاء، وتعززت قدراته ومكانته وسط كبار الكرة العالمية.

في العام التالي فشل الفريق في الحفاظ على لقبه القاري بعدما خسروا من إنترناسيونال في النهائي بنتيجة 4-3 في محموع اللقائين.

تألق سيني وسجل 16 هدفا في 2006 وقاد الفريق للفوز بلقب الدوري المحلي.

تذبذب مستوى سيني بين إصابات وانخفضت معدلاته التهديفية وتُوج بلقب كوبا سود أمريكانا 2012 بالفوز على تيجري الأرجنتيني متفوقا بفضل ثنائية لوكاس مورا وأوسفالدو.

وصل "متيو" أي الأسطورة بالبرتغالية للمباراة رقم 1000 في مسيرته عام 2011، وسجل هدفه المئوي أمام كورنثياينز في الدربي في 2010 وحينها أنهى سلسلة اللافوز في الدربي بعد 11 مباراة ضد الغريم التقليدي.

جماهير التريكولور كتبت شعارا ظل موجود في المدرجات تقديرا لمجهوده وما يقدمه: "لكل فريق حراس مرمى، فقط لدينا روجيريو سيني".

في 2015 كان عام النهاية لـ سيني سجل 8 أهداف وكان ظهوره الأخير بقميص ساو باولو في كوبا ليبرتادوريس حزينا رغم ما قدمه.

13 مايو 2015 منذ 5 سنوات خسر أمام كروزيرو البرازيلي إيابا في دور الـ 16 بعدما فاز ذهابا بنفس النتيجة 1-0.

سجل ركلة الترحيح الخاصة به وتصدى لـ 2 من الخصم لكنه ودع البطولة، كأكثر لاعب في تاريخ ساو باولو خوضا للمباريات بـ كوبا ليبرتادوريس برصيد 90 مباراة وثاني أكثر حارس في تاريخ البطولة بشكل عام.

⭐🏆 A @SaoPauloFC_eng legend, Rogério Ceni lifted the #Libertadores in 1⃣9⃣9⃣3⃣ & 2⃣0⃣0⃣5⃣. ⚽🧤 #OnThisDay 5⃣ years ago, Ceni took part in his final #Libertadores match, converting a penalty and saving two as his side fell to @Cruzeiro in the Round of 16.⁣ @amstelbr pic.twitter.com/EXQ32hSWLf — CONMEBOL Libertadores (@TheLibertadores) May 13, 2020

الهداف التاريخي لساو باولو في كوبا ليبرتادوريس برصيد 14 هدفا معادلا لويس فابيانو والحارس الأكثر تسجيلا للأهداف منها 6 من ركلات ثابتة وأكثر لاعب تسجيلا للأهداف من ركلات ترجيح برصيد 8 في البطولة القارية.

تألق سيني لم يكن فقط في تسجيل الأهداف بل تصدى لـ 51 ركلة جزاء في مسيرته، منها 8 في كوبا ليبرتادوريس.

كاكا أحد نجوم ساو باولو السابقين ونجم ميلان وريال مدريد قال عنه سابقا: "يعتبر سيني أسطورة لقدرته التنافسية وقدرته على البقاء متحمسا".

"فاز بشكل جماعي وفردي ولا يزال يتدرب بسرور لأنه يريد حقا الفوز في كل مباراة".

🇾🇪⚽🧤 Another historic goalscoring goalkeeper! We celebrate @SaoPauloFC_eng's Rogéiro Ceni by reliving his 1⃣4⃣ #Libertadores goals and 1⃣4⃣ of his best saves. A champion in 1⃣9⃣9⃣3⃣ and 2⃣0⃣0⃣5⃣, #Ceni is the Brazilian with the most Libertadores appearances. pic.twitter.com/x7uVUmaXEb — CONMEBOL Libertadores (@TheLibertadores) April 27, 2020

في يومه الأخير قال سيني أمام مشجعي ساو باولو على ملعب مورومبي "أتمنى عندما أموت تُحرق جثتي ويُرمي رمادي هنا في مورومبي، حتى أتذكر دائما ماذا حدث" .

لم يُعرف عن سيني شخصيته الجدلية مثل تشيلافيرت أو المثيرة للجدل مثل هيجيتا، لكنه تفوق عليهم تهديفيا وظلت مسيرته أطول وأنجح حتى لو اقتصرت على فريق واحد فقط.

ظل سيني المُلقب بـ "الأسطورة" طيلة 25 عاما حارسا وفيا لـ ساو باولو لم يعرف غيره وتُوج بكأس العالم 2002 مع منتخب بلاده وكتب لنفسه تاريخا لن يمحى على مستوى العالم وليس قاريا فقط.

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