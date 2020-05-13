فان دير سار: يونايتد بحاجة لصفقتين أو ثلاثة لمنافسة سيتي وليفربول

قال إدوين فان دير سار أسطورة مانشستر يونايتد السابق إن فريقه حقق نتائج جيدة في الفترة الأخيرة رغم التعثرات مع أولي جونار سولشاير، مشيرا إلى أنه بحاجة إلى 3 صفقات تقريبا للعودة إلى منافسة ليفربول ومانشستر سيتي.

وصرح فان دير سار لشبكة "سي إن إن" قائلا: "انتهت فترة يمكن وصفها بشهر العسل بين سولشاير ومانشستر يونايتد، بعد ذلك اصطدم الفريق بعائق، وأعتقد أن آخر 7 أو 8 أو 9 أسابيع كانت جيدة ولعب الفريق كرة قدم أفضل".

وأضاف "الفريق كان يحصد النقاط وكان يحقق بعض النتائج الجيدة ضد فرق جيدة كذلك".

وواصل "بالطبع بالنسبة لهم آمل أن يعود الدوري لكي يتمكن مانشستر يونايتد من العودة لدوري الأبطال مرة أخرى".

وأتم "أعتقد أن الشيء الرئيسي لهم في الموسم المقبل وآمل مع صفقتين أو ثلاثة يمكن أن ينافس الفريق مانشستر سيتي وليفربول مرة أخرى".

مانشستر يونايتد لم يخسر في آخر خمس مواجهات له في الدوري الإنجليزي الممتاز قبل توقف الموسم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفاز ضد تشيلسي ومانشستر سيتي بنفس النتيجة في المباراتين 2-0.

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