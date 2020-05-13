تقرير مغربي: بعد إلغاء الدوري.. إمكانية نقل نهائي دوري الأبطال من الكاميرون تتزايد

كشف تقرير مغربي عن تزايد احتمالية نقل نهائي دوري أبطال إفريقيا من الكاميرون، على الرغم من الإعلان سابقا بإقامة المباراة هناك.

وأفاد تقرير صحيفة (le360) المغربية أن إمكانية نقل نهائي دوري الأبطال من الكاميرون إلى رواندا أصبحت أقوى بعد إلغاء الدوري الكاميروني يوم الثلاثاء بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتعد رواندا من أقل الدولة الإفريقية التي أعلنت عن عدد حالات إصابة بكورونا.

وأوضح التقرير أن أعضاء لجنة الطوارئ بالاتحاد الإفريقي كانوا قد وضعوا احتمال نقل المباراة إلى رواندا، حتى في حال عدم إلغاء الدوري الكاميروني، لأنها البلد الأقل إصابة بكورونا بين الدول الإفريقية.

كاف في حالة انتظار لما ستؤول إليه الأمور في البلاد الإفريقية، وهو الأمر الذي حال دون وضع تواريخ جديدة حتى الآن لمباريات نصف نهائي دوري الأبطال.

وأسند الاتحاد الإفريقي في وقت سابق إدارة نهائي دوري الأبطال هذا العام للكاميرون.

وتقرر تأجيل نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لآجل غير مسمى بسبب تفشي فيروس كورونا.

نصف نهائي دوري الأبطال يشهد مواجهتي الأهلي ضد الوداد المغربي، والزمالك ضد الرجاء المغربي.

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