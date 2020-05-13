غزل المحلة يعلن تقدمه بشكوى رسمية في اتحاد الكرة ضد أسامة نبيه

أعلن نادي غزل المحلة عن تقدمه بشكوى رسمية في اتحاد الكرة، ضد أسامة نبيه لاعب الزمالك والفريق السابق، والمدرب العام السابق لمنتخب مصر.

وطلب المحلة في شكواه الحصول على المستحقات التي حصل عليها نبيه إبان فترة لعبه مع المحلة، وكذلك تعويض النادي، وشطب نبيه من سجلات الاتحاد.

وفي وقت سابق، كشف حسام عزو المشرف العام على الكرة بغزل المحلة عن نية النادي التقدم بشكوى رسمية ضد أسامة نبيه قائلا في تصريحات لـFilGoal.com إن "مجلس الإدارة سيتقدم بشكوى رسمية لاتحاد الكرة ضد تصريحات نبيه، تلك التصريحات تهين النادي".

وأضاف "ما حدث كان سببا في ضياع بطولة كنا الأقرب لتحقيقها، أو على الأقل ضمان بطولة لمدينة المحلة بعد صعود البلدية للنهائي في ذلك العام".

وأردف "سنطلب في الشكوى رد المبالغ التي تقاضاها اللاعب خلال فترة مشاركته مع النادي، مع تعويض مادي مناسب نظرا لأنه كان سببا في خسارة لقب كأس مصر بناء على تصريحاته المسجلة تلفزيونيا".

واستدرك "إذا لم نحصل على حقنا من الاتحاد المصري، سنقوم بتصعيد الأمر إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)".

وأكد "لن نترك حق النادي العريق الذي سبق له تحقيق لقب الدوري، ولديه مشاركات إفريقية عديدة وصنع أجيالا ساهمت في بطولات دولية للمنتخب".

وأتم "التصعيد هو الحل، ما لم نحصل على حقوقنا كاملة".

ماذا حدث؟

كان أسامة نبيه قد صرح مساء الخميس عبر قناة أون تايم سبورتس بأنه خلال لعبه لفريق غزل المحلة، واجه الزمالك في نصف نهائي كأس مصر في مباراة فاز بها الزمالك بهدفين مقابل هدف.

وحسب نبيه، فإنه أهدر بعض الفرص في تلك المباراة. بعضها لم يوفق فيها والبعض الآخر "قلبي ماطاوعنيش" على حد وصفه.

وقال نبيه بأنه في أحد الكرات طالب إبراهيم حسن بتشتيت الكرة من أمامه قبل أن يسجلها.

الزمالك حصد لقب كأس مصر لهذا الموسم 2001/2002 بعدما فاز الزمالك على بلدية المحلة في النهائي بهدف عبد الحليم علي.

ومع بداية الموسم التالي، عاد أسامة نبيه لنادي الزمالك من غزل المحلة. إذ سجل بنفسه هدف فوز الزمالك بكأس السوبر المصري على حساب المقاولون العرب في الوقت الإضافي.

رد أسامة نبيه

وقال نبيه في تصريحات لـFilGoal.com: "أعتذر لنادي غزل المحلة ومسؤوليه وجماهيره عن الدعابة التي قلتها أثناء ظهوري التليفزيوني الأخير".

وأضاف "الأمر تم تفسيره خطأ، وكأنها تكشف النقاب عن جريمة تفويت حدثت في مباراة الزمالك والمحلة بكأس مصر موسم 2003".

وواصل "أؤكد بحكم انتمائي وأنني أحد أبناء المحلة وعائلتي من هناك، كل التقدير والحب والاعتزاز بنادي المحلة وجماهيره".

نبيه أتبع "أريد التوضيح بكل صدق وإخلاص، أنني لم أقل جملة (قلبي ماطاوعنيش أسجل في الزمالك) إلا كدعابة فقط، لكن الحقيقة أنني بذلت أقصى ما لدي في هذه المباراة وكافحت من أجل التسجيل، حتى أن محمد عبد المنصف أصيب من أحد تسدايدتي ".

مدرب منتخب مصر السابق استشهد بواقعة تبرئه من الاتهام قائلا "أتعرض لحملة شرسة وممنهجة بها تربص لأنني ذكرت واقعة بنفس الحلقة وعقب جملة المداعبة تلك، تؤكد لأمانتي وعدم الخيانة وهي حكايتي عن هدفي الذي أقصى الزمالك من كأس مصر موسم 2004/2005 عندما كنت ألعب في صفوف الترسانة. لست خائنا ولكنني كنت أداعب فقط وأكرر اعتذاري للمحلة ومسؤوليه وجماهيره، وأؤكد لهم التقدير والاحترام الدائم. هؤلاء من يعنوني بعيدا عن حملات السوشيال ميديا".

وأتم "فاروق جعفر كان مدربي في غزل المحلة هذا الموسم، ومعا قدمنا موسم رائع محليا وقاريا، وسجلت أهدافا كثيرة للفريق. لم أتخاذل أبدا مع أي فريق طيلة فترة لعبي".

موقف اتحاد الكرة

وقال مصدر باتحاد الكرة، فضل عدم ذكر اسمه لـFilGoal.com: "لم تصلنا أي شكوى حتى الآن من نادي غزل المحلة، وإذا وصلت فأنها بلا جدوى".

وأوضح في تصريحاته مع FilGoal.com "لوائح فيفا تشير إلى أن الشكوى لابد أن تكون خلال عامين فقط من الواقعة، بعد تلك المدة تكون الشكوى قد انتهت مدتها القانونية".

وأضاف "لن ننظر في شكوى غزل المحلة إذا وصلت لنا لأنها فقدت قانونيتها بالفعل".

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