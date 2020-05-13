أمير عبد الحميد يعتذر لـ حسام البدري بعد 10 سنوات

قدّم أمير عبد الحميد حارس الأهلي السابق اعتذاره لـ حسام البدري المدير الفني السابق للنادي الأهلي.

وقال أمير عبد الحميد: "بعدما قدمت أداءً جيدا مع الأهلي في ألمانيا ودورة لندن في 2010، أخبرني حسام البدري أنني سأكون الحارس الأساسي، ومن ثم وجدت نفسي بديلا لرمزي صالح وأحمد عادل عبد المنعم".

وتابع عبر قناة أون تايم سبورتس 2 "بدأت الدوري وأنا مصاب في العضلة الخلفية وتحاملت على نفسي، حسام البدري كان مضغوطا في ذلك الوقت وعاملني بطريقة سيئة وصافحني بطريقة غير جيدة، وعندما تحدثت معه لأعرف سبب استبعادي من المباريات كان رده (أنا شايف كدة)".

وأضاف "كنت أطلب فقط أن يوضح لي وجهة نظره، وحدثت مشادة كلامية في ظل تواجد أبو تريكة وبركات وعماد النحاس".

وأردف "النادي أجرى تحقيقا والمسؤولون كانوا يعلمون بحقيقة الأمور وأُوفقت 3 شهور وطلبت الرحيل في يناير".

وأتم "احترامي لحسام البدري واعتذر له، سبق لي عقب التحقيق أن اعتذرت له أمام الجميع في غرفة الملابس، والآن بعد اكتساب الخبرات عرفت كم الضغوط الموضوعة على أي مدير فني".

وانضم أمير عبد الحميد بعد ذلك في يناير 2010 للمصري البورسعيدي ثم سموحة ووادي دجلة والانتاج الحربي قبل الاعتزال.

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