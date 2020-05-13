مروان محسن: لم ننم ليلة لقاء أوروجواي.. وهذا تفسير طريقة احتفالي

كشف مروان محسن مهاجم الأهلي ومنتخب مصر إنه لم يستطع النوم ليلة لقاء أوروجوايفي الجولة الأولى من كأس العالم 2018 وكذلك العديد من اللاعبين.

وقال مروان محسن لقناة "أون تايم سبورتس" اليوم الأربعاء: "لم أستطع النوم من الخوف والرهبة وكذلك العديد من اللاعبين".

وأضاف "آخر 20 دقيقة ضد أوروجواي كانت رائعة وقدمنا مستوى جيد".

وعن لقاء روسيا قال: "أفضل شوط لنا في كأس العالم كان الشوط الأول ضد روسيا كنا نعمل على الفوز في الشوط الثاني لكن هدف عكسي من أحمد فتحي وكل شيء تحول للأسوأ".

أما عن توديع كأس أمم إفريقيا 2019 قال: "لم أتوقع ما حدث ضد جنوب إفريقيا، كنت أشعر أن ما حدث كالحلم".

وعن طريقة احتفاله بوضع يديه على عينيه قال: "معناها إنني لا أرى بعض الناس وبعض اللاعبين القدامى".

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