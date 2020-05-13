مروان محسن: ميدو والإسماعيلي صاحبا فضل عليّ.. اخترت الأهلي بعيدا عن الأمور المالية

الأربعاء، 13 مايو 2020 - 00:56

كتب : FilGoal

مروان محسن - الأهلي - النجم الساحلي

يرى مروان محسن مهاجم الأهلي ومنتخب مصر أن أحمد حسام ميدو ونادي الإسماعيلي صاحبا فضل عليه خلال فترة تواجده في الدراويش.

وقال مروان محسن في تصريحات لأون تايم سبورتس: "الإسماعيلي صاحب فضل عليّ وأتمنى التوفيق له ولجمهوره".

وتابع "ميدو أيضا ساهم في تطويري ودعمني، حتى أنني لعبت معه بعد فترة وتألقت فأشاد بي، أعتقد أنه ظن أنني سأكون غاضبا".

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وعن الانتقال للأهلي أوضح "الزمالك طلب التعاقد معي لكني فضلت الأهلي بعيدا عن الأمور المالية".

وكشف "أحب الاستقرار والهدوء وهذا ما وجدته في الأهلي، بالطبع هناك ضغوطات لكن شعرت براحة نفسية".

وأضاف مروان "متعب مثلي الأعلى في مركز رأس الحربة، لاعب (نضيف) عكس ما أرى الفترة الأخيرة هناك من يتكلم أمامك عكس في عدم وجودك".

وعن تعاقده قال: "يتبقى لي عام واحد مع الأهلي، لم يتم فتح أمر التجديد معي وسأنتظر أن حدث ترحيب بالطبع أتشرف بتمديد تعاقدي".

وأتم تصريحاته بالحديث عن دوري أبطال إفريقيا "أتمنى وصول الزمالك للمباراة النهائية في المسابقة ونكون فريقين مصريين في النهائي القاري".

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