مروان محسن: يحزنني الانتقادات السلبية.. فايلر طالبني بعدم الالتفات لأحد وأشاد بي

الأربعاء، 13 مايو 2020 - 00:55

كتب : FilGoal

مروان محسن مع الأهلي أمام صن داونز

قال مروان محسن مهاجم الأهلي إنه يحزنه كثرة التعرض لانتقادات سلبية مؤكدا أن مدربه ريني فايلر أشاد به وطالبه بعدم الالتفات لها.

وقال مروان محسن عبر قناة "أون تايم سبورتس" اليوم الأربعاء: "اللعب للأهلي يجعل الجميع ينتظر الأهداف فقط، انتقادات الجماهير لأكون أفضل لكن السلبي منها يحزنني لأن لا أحد تحدث وقت تسجيلي".

وواصل "أنفذ التعليمات المطلوبة مني من المدير الفني، والطبيعي أن لم أكن جيد أو أنفذ كلامه لن ألعب، بالطبع أريد تسجيل أهداف ولا أعلم أين الفرص الحقيقية التي أضيعها ويتحدثون عنها".

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وأضاف "فايلر دائما يتحدث معي ويطالبني بعدم الالتفات لأي أحد، حتى في التدريبات يقول لي ذلك"

وأردف "منذ قدوم فايلر أنفذ تعليماته، أحيانا يراني في التدريبات حزينا فيطالبني بالتركيز في الملعب فقط".

وأتم مروان حديثه "شرف لي تمديد عقدي على بياض مع الأهلي، لست من ناشئين النادي لكن عضو به وأعشقه منذ طفولتي".

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