محمد غدار: تعرضت للظلم في الأهلي بسبب حسام البدري

يرى محمد غدار مهاجم الأهلي السابق ومنتخب لبنان أنه لم يحصل على فرصة كافية للمشاركة مع الفريق الأحمر.

وقال غدار عبر قناة أون تايم سبورتس: "كنت أشجع الأهلي منذ صغري ومن الصعب على أي لاعب ارتداء قميصه، لكني حققت هذا الحلم".

وأضاف "تعرضت لبعض الظلم في الأهلي بسبب عدم حصولي على فرصة للمشاركة مع المدرب حسام البدري رغم أنه الذي وافق على التعاقد معي بعدما قضيت فترة اختبار".

وأكمل "وقعت مع الأهلي لمدة 4 سنوات وكنت أتمنى إكمال هذه المدة مع القلعة الحمراء".

واستمر في تصريحاته "لكني خرجت تماما من حسابات حسام البدري الذي كان مدربا للفريق".

وشدد "كنت أتمنى الحصول على فرصة للمشاركة وإثبات جدارتي في الاستمرار مع الأهلي".

وأتم تصريحاته "تجربتي مع الأهلي كانت رائعة ولعبت جوار لاعبين مميزين مثل محمد أبو تريكة وأحمد فتحي ومحمد ناجي جدو وأحمد حسن ومحمد شوقي".

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