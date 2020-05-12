خالد سعد: هروب هنري ميشيل سبب رحيلي عن الزمالك

يرى خالد سعد لاعب الزمالك ومنتخب الأردن السابق أن هروب المدرب الفرنسي هنري ميشيل من تدريب الفريق سبب رحيله عن القلعة البيضاء.

وقال خالد سعد عبر قناة أون تايم سبورتس: "وقعت للزمالك وكنت قادما للعب مع أحد أكبر الأندية في مصر وإفريقيا لكني لم أشارك سوى مرات قليلة".

وأضاف "واجهتني ظروف صعبة في الزمالك بسبب تغيير المدربين أكثر من مرة وهروب هنري ميشيل قبل انطلاق الدوري بعدة أيام".

وأكمل "كنت أتوقع أنني سأشارك مع الزمالك بشكل أكبر وأحقق إنجازات كثيرة".

وكشف "الراحل محمود الجوهري كان له دورا كبيرا في انضمامي للزمالك عندما رشحني للمدرب الفرنسي هنري ميشيل".

وأتم تصريحاته "حسام حسن قدم مستوى رائع مع منتخب الأردن وكان قريبا من التأهل لكأس العالم 2014 لكن بسبب خلافات بينه وبين اتحاد الكرة لم ينجح في ذلك".

ولعب الظهير الأيسر خالد سعد مع الزمالك في عام 2007 لكنه رحل سريعا.

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