رئيس الدوري الإسباني: نأمل عودة المسابقة 12 يونيو

الثلاثاء، 12 مايو 2020 - 23:31

كتب : FilGoal

خافيير تيباس

يأمل خافيير تيباس رئيس الدوري الإسباني عودة المسابقة 12 يونيو المقبل.

وأعلن الدوري الإسباني في وقت السابق إصابة 5 لاعبين بـ فيروس كورونا بين جميع لاعبي المسابقة الدرجة الأولى والثانية.

وقال تيباس لقناة "Movistar" الإسبانية: "أود أن يكون 12 يونيو موعدا لعودة الدوري".

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وتابع "سنكون حذرين، يعتمد الأمر على عدة عوامل مثل زيادة عدد المصابين وبعض العوامل لا تتوقف على كرة القدم بل المجتمع".

وأضاف "المخاطرة في المباريات ستكون صفر، لأن اللاعبين خضعوا للاختبارات قبل 24 ساعة فقط من المباراة، وسيكون هناك 5% فقط معدل الفشل".

وكان خافيير أجيري قد أفصح في وقت سابق على تحديد الاتحاد الإسباني عودة المسابقة يوم 20 يونيو المقبل.

مدرب ليجانيس قال سابقا: "تحدد موعد البداية يوم 20 يونيو، وسينتهي الموسم خلال 5 أسابيع أي في 26 يوليو، سنخوض الجولات الـ 11 المتبقية يومي السبت والأحد والأربعاء والخميس".

وتابع "رابطة الدوري الإسباني أخبرتني بموعد العودة وأنا سعيد للغاية لأنني لدي فريقي الوقت للتدريب والذي سيبدأ، غدا ولحسن الحظ أننا نجحنا في تخطي الاختبارات الطبية".

وتعد إسبانيا من أكثر الدول تضررا من تفشي فيروس كورونا بوفاة ما يزيد عن 26 ألف شخص، وإصابة ما يزيد عن 265 ألف شخص.

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