تقرير: لوفرين يقترب من روما

اقترب ديان لوفرين مدافع ليفربول الإنجليزي من الانضمام لصفوف روما الإيطالي بداية من الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة "جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن روما يتصدر سباق التعاقد مع مدافع منتخب كرواتيا.

ويأمل روما في موافقة ليفربول على ترك لوفرين مقابل 5 ملايين يورو، خاصة أن المدافع خرج تماما من حسابات يورجن كلوب المدير الفني للفريق.

ويعول روما على علاقته الجيدة مع ليفربول الذي باع له من قبل محمد صلاح وأليسون بيكر.

وانضم لوفرين البالغ من العمر 30 عاما لصفوف ليفربول في 2014 قادما من ساوثامبتون مقابل 20 مليون جنيه إسترليني.

ولعب الموسم الجاري 12 مباراة مع ليفربول ما بين الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

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