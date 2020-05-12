وزير الرياضة: استئناف الدوري وارد بنسبة 50%.. القرار النهائي خلال الشهر الجاري

الثلاثاء، 12 مايو 2020 - 16:32

كتب : FilGoal

أشرف بنشرقي - الزمالك - بيراميدز

لم يغلق أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الباب أمام إمكانية استئناف بطولة الدوري للموسم الجاري.

صرح صبحي خلال استضافته عبر إذاعة الشباب والرياضة "نعم هناك أمل، ونريد بالطبع استئناف النشاط الرياضي وبطولة الدوري، ولكن بضرورة الالتزام بالاحترازات والتعليمات وفقا لرؤية وزارة الصحة".

وشدد "لكن كل مؤسسة سواء الأندية أو اتحاد الكرة ستكون مسؤولة أمام الجميع عن تطبيق كافة التعليمات والالتزام بالاحترازات".

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وألمح وزير الرياضة "نحن في منطقة آمنة لاستكمال الدوري.. لم تصل بعد 60%، وارد جدا أن تكون 50%".

واستطرد "طالبت عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة بوضع سيناريوهين وخارطة طريق سواء باستئناف البطولة أو إلغائها".

واستطرد "لابد أيضا من سيناريو آخر حال إلغاء الدوري، ففي هذه الحالة ثارت أمور عديدة مثل تحديد من بطل المسابقة ومن سيتأهل للبطولات الإفريقية في الموسم الجديد وهل سيتم تفعيل لائحة الهبوط وغيرها".

وأتم وزير الرياضة تصريحاته في هذا الشأن "لابد من قرار نهائي قبل انتهاء شهر مايو الجاري".

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

الأهلي في الصدارة بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

في صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

ويهبط آخر ثلاثة فرق في ترتيب الدوري إلى الدرجة الثانية، بينما يلعب البطل ووصيفه في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل، وصاحب المركز الثالث يشارك في الكونفدرالية وكذلك صاحب المركز الرابع في حالة لم يتوج أي فريق من خارج أول 4 مراكز بلقب كأس مصر.

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