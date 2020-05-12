قائد ليفربول: هذا ما يقدمه فان دايك للريدز خارج الملعب

الثلاثاء، 12 مايو 2020 - 16:17

كتب : FilGoal

فان دايك - ليفربول - مانشستر يونايتد

شدد جوردن هندرسون قائد ليفربول على أن الدور الذي يقدمه العملاق فيرجيل فان دايك خارج الملعب أكبر بكثير عما يقدمه داخل الملعب.

فان دايك انضم للريدز في يناير 2018، ومن وقتها تحول الفريق كليا، فقد فاز بألقاب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، ويبقى على بعد 6 نقاط من التتويج بالدوري الإنجليزي.

وقال هندرسون عن زميله الهولندي "لا أستطيع التحدث عنه كلاعب بما يكفي. الكل يعرف كم هو جيد وما فعله خلال العامين الماضيين. لقد كان هائلاً وفاز بجوائز فردية عديدة. هو مدافع لا يصدق ولاعب لا يصدق".

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وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه "بالنسبة لي، خارج الملعب هو له تأثير كبير للغاية. هو شخص لا يصدق وقائد عظيم. لقد منح الجميع دفعة كبيرة منذ اللحظة الأولى له هنا".

وأكمل "من دواعي سروري أن أكون بجانبه كل يوم. هو يبتسم دائماً، ودائماً ما يكون في حالة ذهنية جيدة".

وتابع الدولي الإنجليزي "فان دايك له تأثير كبير داخل غرفة الملابس وداخل النادي منذ جاء إلى هنا".

وأتم "فيرجيل يقوم بكل الأشياء بشكل صحيح ويقدم قدوة جيدة. أسعد بما يحققه من جوائز لأنه يستحقها ويستحق كل ما هو جيد".

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