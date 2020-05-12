كاف لـ في الجول: لم نحدد أسماء المتأهلين لكأس العالم للأندية 2021

الثلاثاء، 12 مايو 2020 - 15:34

كتب : محمد عبد العظيم

كأس العالم للأندية

نفى شيهو ديكو عضو إدارة المسابقات في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، التقارير الصحفية التي أشارت لتحديد الاتحاد القاري، أسماء الأندية المتأهلة لكأس العالم للأندية عام 2021.

وقال ديكو لـ FilGoal.com: "هذا التقرير غير صحيح، لم نحدد أسماء المتأهلين لكأس العالم للأندية".

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى نية كاف تسمية 3 أندية من الآن للمشاركة في البطولة، في ظل ما وصفته تلك التقارير بمخاوف عدم إقامة دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل بسبب جائحة كورونا.

أخبار متعلقة
بسبب كورونا.. كاف يخطط لتخفيف شروط ترخيص المشاركة القارية تقرير مغربي: أبو ريدة وبوشماوي ضمن 6 مرشحين لمنافسة أحمد على رئاسة كاف اتحاد الكرة يرد على كاف بخصوص مصير النشاط الرياضي في مصر

وفي وقت سابق، أوضح باه سكرتير عام كاف عن طريقة تأهل أندية إفريقيا، لكأس العالم للأندية في نسختها الجديدة التي ستقام في 2021 بمشاركة 24 ناديا من حول العالم.

وقال باه في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" عبر أون تايم سبورتس 2: "الـ3 أندية الإفريقية سيكونون بطل نسخة 2020/2021 ووصيفه".

وأردف "هذا بالإضافة للفائز من مباراة فاصلة بين الخاسرين في مباراتي نصف النهائي لنفس النسخة".

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

طالع أيضا

أميان يقاضي رابطة الدوري الفرنسي بعد إلغاء البطولة

أجانب منسيون - مويس: الزمالك استحق التتويج في 2002

شفاء أول لاعب تونسي أصيب بكورونا

محرز: هدفي في نيجيريا أفضل من 1000 مونديال مع فرنسا

مركز اضطراري - سعفان الصغير لاعب وسط

الدنمارك والنمسا تحددان موعد عودة الدوري في البلدين

كاف كأس العالم للأندية
نرشح لكم
أخر الأخبار
دايلي ميل: لاعبو الدوري الإنجليزي أبلغوا أنديتهم بعدم رغبتهم في العودة للتدريبات 2 دقيقة | الدوري الإنجليزي
وزير الرياضة: استئناف الدوري وارد بنسبة 50%.. القرار النهائي خلال الشهر الجاري 6 دقيقة | الدوري المصري
قائد ليفربول: هذا ما يقدمه فان دايك للريدز خارج الملعب 22 دقيقة | الدوري الإنجليزي
وزير الرياضة يؤكد: سيتم هدم ستاد بورسعيد 27 دقيقة | مصر
رئيس سموحة: نعم لاستكمال الدوري.. ورفضنا عرضا أمريكيا لحسام حسن 29 دقيقة | الدوري المصري
داني روز معترضا على عودة الدوري الإنجليزي: لا أهتم بمعنويات الدولة بحق اللعنة! 53 دقيقة | أوروبا
اختفوا في ظروف غامضة - أحمد فرج.. "الساحر" الزملكاوي الذي ظهر مع الأهلي في كارثة بورسعيد 56 دقيقة | الدوري المصري
كاف لـ في الجول: لم نحدد أسماء المتأهلين لكأس العالم للأندية 2021 ساعة | إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد "ضربه لرامز جلال"مرتضى يرفع غرامة طارق حامد 2 إبراهيم حسن يرد عبر في الجول على تصريحات أسامة نبيه 3 مصدر في اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول الموعد النهائي قبل اتخاذ قرار إلغاء الدوري 4 كواليس مثيرة عن أبو تريكة.. "نام في المسجد ومعه 750 ألف جنيه من الزمالك لأنه يريد الأهلي"
قد ينال إعجابك