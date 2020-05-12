خالد مرتجي يوضح.. موقف رمضان صبحي ومصير عبد الحفيظ وقضية كهربا

ما موقف رمضان صبحي وهل قرر النادي إقالة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وماذا عن قضية محمود عبد المنعم "كهربا"؟ أسئلة عديدة يُجيب عنها خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي.

السؤال الأول لـ مرتجي كان يخص أحمد فتحي، فهل تحدث معه بشكل شخصي، بصفته صديقا له؟

أجاب عضو مجلس إدارة الأهلي: " لم أتحدث مع فتحي إطلاقا ولا أتحدث مع أي لاعب".

وأضاف "إذا تحدث معي فتحي وقتها لأخبرته أنه أخطأ بنسبة 100% في قراره، مع كامل حُبي له".

وأشار " كنت أتمنى استمراره مع الأهلي".

وأعلن بيراميدز تعاقده بشكل رسمي مع ظهير الأهلي ومنتخب مصر، أحمد فتحي في صفقة انتقال حر، بعدما قرر الأخير عدم التجديد مع المارد الأحمر (طالع التفاصيل)

ما هو موقف رمضان صبحي؟ قال خالد مرتجي: "موقف رمضان هو رؤية فنية بحتة".

وعاد بالذاكرة ليكشف "محمود الخطيب طلب مني أثناء سفري رفقة نادر شوقي من أجل استعارة رمضان صبحي، بأن تكون الإعارة لمدة موسمين مع أحقية شراء".

وأردف "ولكن وقتها رفض النادي الإنجليزي ذلك".

وتابع "رمضان من جذور الأهلي وابن من أبناء النادي. أتمنى استمراره مع النادي بكل تأكيد".

وكشف "فايلر يرغب بتواجده بكل تأكيد، ولجنة التخطيط ترغب في ذلك أيضا".

سؤال آخر مثير تطرق خالد مرتجي للحديث عنه وهو مصير سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي، بعد خروج تقارير عديدة متفاوتة بأن "النادي قرر إقالة عبد الحفيظ".

وأوضح خالد مرتجي: "مصير عبد الحفيظ؟ ملف الكرة بالكامل في يد محمود الخطيب ولجنة التخطيط".

وأشار "الخطيب لم يتحدث معنا على الإطلاق عن مصير عبد الحفيظ. مجلس الإدارة لم يناقش ذلك نهائيا".

وأكمل حديثه قائلا: "الخطيب مقتنع بـ عبد الحفيظ وطالما هو مقتنع به فأنا أيضا مقتنع به، لأنه المسؤول عن ملف الكرة".

واستدرك "في النهاية إذا حدث أي خطأ من عبد الحفيظ أو أي أحد، فيتم اتخاذ الموقف بناءً على هذا الخطأ كالمعتاد في الأهلي".

آخر ملف تحدث عنه عضو مجلس إدارة الأهلي، كان ملف كهربا وقضية النادي.

وشدد مرتجي " تعاقدنا مع كهربا في صفقة انتقال حر. اللاعب فسخ عقده بالتراضي في البرتغال وحصلنا على بطاقته الدولية. لسنا طرفا في أي أزمة أخرى".

واستمر "الزمالك يقول أننا من تسبب في أزمة كهربا كـ"كوبري" وهذا لم يحدث إطلاقا".

وأتم "أثق بنسبة 100% في سلامة موقفنا في ملف كهربا. وإذا كانت هناك غرامة ستوقع فلن تكون على النادي، فلماذا نسددها؟".

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