تقرير: الاتحاد التونسي يعلن موعد عودة التدريبات واستئناف الدوري

حدد وديع الجريء رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم مواعيد عودة لاعبي الدوري التونسي للتدريبات واستئناف الدوري وانطلاق الدوري الجديد.

ونقلت جريدة الشروق التونسية تصريحات الجرئ التي قال فيها إن يوم 24 مايو هو المحدد لعودة اللاعبين للتدريبات حسب الاتفاق مع السلطات التونسية.

وأضاف أن بطولة الدوري ستستأنف نشاطها في الاسبوع الاول من شهر أغسطس، على أن تنتهي في الاسبوع الاخير من شهر سبتمبر القادم.

بداية الموسم القادم ستكون يوم 24 أكتوبر.

وبشأن مباراة السوبر التونسي بين الترجي التونسي والنادي الصفاقسي والتي تأجلت بسبب جائحة فيروس كورونا قال الجريء إن هذه المباراة ستقام قبل 30 سبتمبر باعتبارها ذات اولوية ولو كان ذلك على حساب نهائي كأس تونس هذا الموسم الذي يمكن أن يرحل إلى الموسم القادم اذا اقتضت الضرورة، حسب قوله.

وكان الاتحاد التونسي لكرة القدم قد قدم مقترحات لإعادة الدوري مع بعض الاشتراطات لعدم تفشي فيروس كورونا، من بينها اللعب بدون جمهور، وإقامة ما تبقى من مباريات للدوري في العاصمة التونسية فقط.

الاتحاد التونسي اشترط أيضا إخضاع الفرق للعزل الصحي في فنادق العاصمة حتى انتهاء مباريات المسابقة.

مقترح الجامعة الوطنية التونسية، قوبل برفض ثلاثة أندية. إذ يرفض فريق هلال الشابة مبدأ استئناف المسابقة من الأساس، فيما يرفض فريقي الصفاقسي ونجم المتلوي فكرة خوض كل المباريات في تونس العاصمة.

بطولة الدوري في تونس كانت قد وصلت إلى الجولة 16، ويتبقى 10 جولات على نهاية الدوري المكون من 14 فريقا فقط.

الترجي الرياضي يتصدر المسابقة برصيد 44 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن الصفاقسي صاحب المركز الثاني.

من جهة أخرى، يحتل فريق هلال الشابة -الذي يرفض استئناف المسابقة- المركز التاسع برصيد 18 نقطة، فيما يحتل فريق نجم المتلوي -الذي يرفض تجميع المباريات في العاصمة- المركز الـ14 والأخير برصيد 10 نقاط.

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