مرتجي: نرغب في استئناف الدوري.. وإذا لم يحدث ليتم إعلان الأهلي بطلا للمسابقة

شدد خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي على رغبة ناديه في استكمال بطولة الدوري المصري هذا الموسم.

وقال مرتجي: "لا أرى أي صعوبة في عودة الدوري المصري. نرى أغلب الدول تُعلن الآن عودة الدوري. أين المشكلة في عودة الدوري وتأخير دوري العام المقبل؟".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة أون تايم سبورتس " نسمع من يريد عودة كأس مصر، إذا كانت أي مسابقة ستعود فلتكن الدوري وليس كأس مصر. الدوري ملك الأندية على عكس الكأس".

وتابع "بيان الأهلي قاطع وصريح. نرغب في استئناف بطولة الدوري المصري".

وأردف "ولكن لا قدر الله إذا كانت رؤية الدولة المصرية مختلفة، فلا مشكلة لدينا من إلغاء الدوري بشرط تطبيق التجربة الفرنسية".

وأكمل حديثه قائلا: "لنطبق ما حدث في فرنسا على مصر في حالة عدم استئناف الدوري، ويتم إعلان الأهلي بطلا للمسابقة".

في فرنسا، تقرر إلغاء بطولة الدوري الفرنسي مع إعلان المتصدر باريس سان جيرمان بطلا للمسابقة الفرنسية.

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النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

الأهلي في الصدارة بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

في صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

ويهبط آخر ثلاثة فرق في ترتيب الدوري إلى الدرجة الثانية، بينما يلعب البطل ووصيفه في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل، وصاحب المركز الثالث يشارك في الكونفدرالية وكذلك صاحب المركز الرابع في حالة لم يتوج أي فريق من خارج أول 4 مراكز بلقب كأس مصر.

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