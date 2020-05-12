مرتجي: نرغب في استئناف الدوري.. وإذا لم يحدث ليتم إعلان الأهلي بطلا للمسابقة

الثلاثاء، 12 مايو 2020 - 01:25

كتب : FilGoal

أليو ديانج - جونيور أجايي - كهربا - الأهلي - المصري

شدد خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي على رغبة ناديه في استكمال بطولة الدوري المصري هذا الموسم.

وقال مرتجي: "لا أرى أي صعوبة في عودة الدوري المصري. نرى أغلب الدول تُعلن الآن عودة الدوري. أين المشكلة في عودة الدوري وتأخير دوري العام المقبل؟".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة أون تايم سبورتس " نسمع من يريد عودة كأس مصر، إذا كانت أي مسابقة ستعود فلتكن الدوري وليس كأس مصر. الدوري ملك الأندية على عكس الكأس".

أخبار متعلقة
بيسيرو: كنت سأفوز ببطولة إفريقيا مع الأهلي.. وهذا موقفي إذا تلقيت عرضا من الزمالك بيسيرو: مورينيو كان سعيدا بتدريبي لـ الأهلي.. وتحطيم حافلة الفريق من أسباب رحيلي خزينة الأهلي والزمالك تنتعش بمكافأة التأهل لنصف نهائي إفريقيا تقرير أنجولي: أول أغسطس يدرس استعادة جيرالدو من الأهلي

وتابع "بيان الأهلي قاطع وصريح. نرغب في استئناف بطولة الدوري المصري".

وأردف "ولكن لا قدر الله إذا كانت رؤية الدولة المصرية مختلفة، فلا مشكلة لدينا من إلغاء الدوري بشرط تطبيق التجربة الفرنسية".

وأكمل حديثه قائلا: "لنطبق ما حدث في فرنسا على مصر في حالة عدم استئناف الدوري، ويتم إعلان الأهلي بطلا للمسابقة".

في فرنسا، تقرر إلغاء بطولة الدوري الفرنسي مع إعلان المتصدر باريس سان جيرمان بطلا للمسابقة الفرنسية.

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

الأهلي في الصدارة بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

في صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

ويهبط آخر ثلاثة فرق في ترتيب الدوري إلى الدرجة الثانية، بينما يلعب البطل ووصيفه في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل، وصاحب المركز الثالث يشارك في الكونفدرالية وكذلك صاحب المركز الرابع في حالة لم يتوج أي فريق من خارج أول 4 مراكز بلقب كأس مصر.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

طالع أيضا

حفيظ دراجي يختار أفضل لاعب مصري

تحديد موعد نهائي كأس ألمانيا

هدف لا ينسى - إبراهيم سعيد وصاروخ قوته "10 ريختر"

تقرير: لاعب يوفنتوس وافق على الانتقال لبرشلونة

عمرو فهيم يحكي ضربه عمدا لمحمد فضل

40 ناديا يخاطبون رئاسة الوزراء لإلغاء الدوري

في الدوري الأهلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
مرتجي: نرغب في استئناف الدوري.. وإذا لم يحدث ليتم إعلان الأهلي بطلا للمسابقة 22 دقيقة | الدوري المصري
وفاة مهاجم ريال مدريد السابق 37 دقيقة | أوروبا
مرتضى يعلن موقف الزمالك في حالة تقرر استئناف الدوري 51 دقيقة | الدوري المصري
جوزيه: أتمنى النجاح لـ فايلر.. ومشيت 167 كيلو منذ تفشي كورونا 56 دقيقة | مصر
عمرو فهيم: بدأت كحارس مرمى.. أوتوفيستر طلب استعادتي للزمالك بعدما قرر رحيلي ساعة | الدوري المصري
وفاة مسؤول الزراعة في نادي الزمالك بفيروس كورونا ساعة | الدوري المصري
لاعب ليفربول السابق لـ في الجول: أتمنى التمهل للعب بجماهير.. أريد استمرار كلوب مثل فيرجسون ساعة | أوروبا
بيسيرو: كنت سأفوز ببطولة إفريقيا مع الأهلي.. وهذا موقفي إذا تلقيت عرضا من الزمالك ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد "ضربه لرامز جلال"مرتضى يرفع غرامة طارق حامد 2 إبراهيم حسن يرد عبر في الجول على تصريحات أسامة نبيه 3 مصدر في اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول الموعد النهائي قبل اتخاذ قرار إلغاء الدوري 4 كواليس مثيرة عن أبو تريكة.. "نام في المسجد ومعه 750 ألف جنيه من الزمالك لأنه يريد الأهلي"
قد ينال إعجابك