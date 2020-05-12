رحلة داخل سوق الانتقالات الأوروبي.. استعدوا لأشياء لم تحدث من قبل

يبدو أن كرة القدم الأوروبية ستكون على موعد مع سوق انتقالات لم تشهده من قبل.

صحفي سكاي سبورت، جيمس كوبر، تحدث إلى عدد من المسؤولين والوكلاء والمختصين بصفقات الانتقال، ونشر تقريرا عما يمكن توقعه من السوق الصيفي المقبل.

في وقت لا أحد فيه يعلم متى يبدأ نشاط كرة القدم في أوروبا من جديد، من المنطقي ألا يعلم أحدا متى يبدأ السوق بسبب جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على كرة القدم في العالم.

هنا يأتي التحدي الأول، مثلا أندية الدوري الألماني الآن تعرف متى تنهي موسمها، ومتى يبدأ السوق بالنسبة لها، بالتالي لها أفضلية، خاصة في الصفقات الداخلية.

لذا، اقترح تقرير سكاي ضرورة توحيد قواعد السوق أوروبيا ومواعيد بدايته وانتهائه. في الوضع الطبيعي كان السوق يستمر لمدة 12 أو 13 أسبوعا، تلك المدة قد تتقلص للنصف.

هنا يأتي سؤال هام، من يملك المال لشراء اللاعبين الآن؟

تقدر سكاي سبورتس سوق الانتقالات الصيفي أوروبيا بحوالي 20 مليار يورو، ذلك الرقم سيقل بكل تأكيد على الأقل بـ6 مليار يورو بسبب عدم حصول الأندية على جوائز إنهاء الدوري، وتجميد صفقات البث، وغياب إيرادات يوم المباراة.

هذا يعني، أن الأندية ستقوم بصرف ما في خزائنها حاليا فقط، دون النظر لمستحقاتها الخارجية.

في إنجلترا مثلا، يقول التقرير إن الأندية في مرحلة البقاء وليس الاستثمار. في وقت لا يستطيع أحد إرسال الكشافين لمتابعة اللاعبين، يتم الاتجاه للأرقام المتاحة والفيديوهات لتحليل لاعبي الفريق، واللاعبين المستهدف استقدامهم، ما سيؤثر على السوق وسيضيف إليه الكثير من الحذر.

ولكن هناك اتفاق عام، أن أول صفقة كبرى ستغير الأمور.

يحتاج الأمر لناد شجاع يبرم صفقة كبرى ويطلق تأثير الدومينو المعروف في سوق الانتقالات، لكن قيمة تلك الصفقات الكبرى ستكون بين 50 أو 60% من القيمة المتعارف عليها، أو على الأقل قيمة صفقة اللاعب لو أتممت الصفقة في الصيف الماضي.

هذا سيعني أننا سنرى صفقات تبادلية أكثر، وبنود إضافية أكبر، لتأجيل المصروفات إلى وقت لاحق.

أحد من تحدث إليهم كوبر، اقترح أن "لإنقاذ السوق، يجب على الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تعطيل العمل بقانون اللعب المالي النظيف لعامين، لمنح فرصة لاستثمارات جديدة لتضخ في خزائن الأندية".

لكن دون حدوث ذلك، ستعود قيم الصفقات لوضعها قبل 3 أو 4 سنوات، حيث سنرى صفقات كبرى، لكن لن نرى 3 أرقام قبل كلمة مليون في خانة قيمة أي صفقة.

الشعور العام، أن السوق المقبل لن يشهد صفقات كثيرة، وأن الأندية ستقاتل للحفاظ على لاعبيها أكثر من استقدام لاعبين جدد.

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