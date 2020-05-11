توتو سبورت: بيانيتش وافق على عرض برشلونة واتفق على مدة التعاقد

يبدو أن ميراليم بيانيتش لاعب وسط يوفنتوس بات قريبا من الانتقال إلى صفوف برشلونة بعد موافقته على العرض المقدم.

ميراليم بيانيتش النادي : يوفنتوس برشلونة

وكشفت صحيفة توتو سبورت الإيطالية أن اللاعب وافق على العرض المقدم من النادي الكتالوني ويبدو أنه أصبح قريبا.

وأشار التقرير إلى اتفاق بيانيتش مع برشلونة على توقيع عقد مدته أربع سنوات بموافقة الطرفين.

ولم يتطرق التقرير إلى موقف الصفقات التبادلية ضمن تلك الصفقة أو شراء مباشر من يوفنتوس.

وكان قد ارتبط اسم أرثر ميلو لاعب وسط برشلونة بالدخول في صفقة تبادلية مع يوفنتوس من أجل بيانيتش.

وكشف أرثر في تصريحات سابقة عن رغبته في الاستمرار مع برشلونة لأطول فترة ممكنة وعدم تفكيره في الرحيل.

يذكر أن إيفان راكيتيتش من ضمن اللاعبين المرشحين للرحيل عن برشلونة بنهاية الموسم الجاري.

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