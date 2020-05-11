تحت الأضواء – عمرو فهيم لـ في الجول: تعمدت ضرب فضل بعد ما بدر منه.. وجوزيه أراد ضمي

هنا أخبرنا نجوم الكرة إما أن تخبرنا بالحقيقة أو ترفض الإجابة على السؤال نريد حقيقة ما حدث وما تشعر به فقط.

عمرو فهيم النادي :

الحلقة السادسة في سلسلة تحت نجم تحت الأضواء على FilGoal.com ستكون مع مدافع الزمالك والإسماعيلي السابق عمرو فهيم.

هل فاوضك الأهلي من قبل؟

نعم حدث ذلك بعدما توجت بلقب الدوري مع الإسماعيلي ولكنني كنت مرتبط بعقد مع النادي.

مانويل جوزيه مدرب الأهلي كان ضد طلب ضمي أنا ومحمد بركات وخميس جعفر.

أسوأ موسم لك؟

موسم 2012 مع الإنتاج الحربي لم أقدم أي شيء.

أسوأ مدرب في مسيرتك؟

ثيو بوكير لم يكن يحبني ورغم ذلك كان يشركني أساسيا رغم خلافاتنا المستمرة.

بوكير كان يحب ويكره ولم يكن يشجعني حينما أقوم بشيء جيد ولكن كان ينتقدني عندما أخطئ.

أفضل مهاجم واجهته؟

سأختار اثنين، عماد متعب وجمال حمزة كنت "بعملهم حساب".

هدف تسببت في أن يستقبله فريقك؟

كنت مع الإنتاج الحربي ونواجه الأهلي والنتيجة تشير لتقدمه 2-0.

تسببت في ركلة جزاء بسبب تدخل سيئ مني على عمرو جمال بعدما كنت أحاول تسلم الكرة ولم أشاهد عمرو ينطلق نحوي فخطفها مني واضطررت لجذبه من القميص فتم طردي وحصل هو على ركلة جزاء.

لاعب كان يغار منك؟

محمد يونس في الإسماعيلي.

لاعب تعمدت ضربه؟

كان محمد فضل حينما كنت في إنبي وهو في الأهلي.

فضل كان منزعج بسبب مدربه حسام البدري وكان بيننا التحامات كثيرة وفي أحد الكرات بصق علي.

بعد ذلك في كرة مشتركة سقط أرضا فتعمدت أن أن أركله.

بعد المباراة حدثني هاتفيا وتصالحنا وهو شخص محترم جدا.

تصرف خسرك؟

كنت أتمنى أن أحترف في الخارج وجاء لي عرضين من أهلي جدة وفريقين آخرين في السعودية بعد التتويج بالدوري مع الإسماعيلي ولكن تمسك أسرتي بي جعلني أرفض الاحتراف.

متى اشتبكت مع مدرب؟

أنا وبوكير قمنا بسب بعضنا البعض في المران.

سددت كرة عالية فصب غضبه علي، وبعدها سجلت هدفا رائعا لم ينظر إلي ولم يهنئني عليه حتى.

بعد ذلك سددت كرة عالية مجددا فبدأ يصب غضبه علي مرة أخرى.

خلعت القميص وخرجت من المران وقلت لن ألعب معه مجددا وسأرحل عن الفريق.

لكنه بعد ذلك جاء لغرفة الملابس وصالحني.

رهان فزت به؟

وأنا مدرب في ناشئين إنبي تحديت مدرب آخر أن الزمالك سيتوج بالدوري وهو قال إن الأهلي سيفوز به.

ولكن الزمالك فاز بالدوري وحصلت على ألف جنيه.

لو لم تكن لاعب كرة ماذا كنت ستصبح؟

تمنيت أن أكون ضابط شرطة.

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