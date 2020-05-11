في الجول يكشف – 40 ناديا يخاطبون رئيس الوزراء بـ9 نقاط لإثبات "استحالة استكمال الموسم"

خاطب أكثر من 40 ناديا في القسمين الثاني والثالث، مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، لتحذيره مما وصفوه بـ"استحالة عودة النشاط الرياضي" هذا الموسم.

وأرسلت الأندية خطابا موحدا لرئيس الوزراء، يضم 9 نقاط لإثبات وجهة نظرهم.

وحصل FilGoal.com على نص الخطاب الذي قال إن "90% من أندية الدوري قد أرسلت للجنة المؤقتة لاتحاد الكرة تطالب بإلغاء النشاط الرياضي هذا الموسم نظرا لما تمر به البلاد، دون جدوى، في ظل الأزمات المالية التي ضربت خزينة الأندية ووصلت لعجزها عن دفع رواتب الموظفين واللاعبين".

ووضعت الأندية 9 نقاط أمام رئيس الوزراء هم..

صعوبة عودة اللاعبين للتدريبات واكتسابهم اللياقة الفنية والبدنية في وقت قصير

المستحقات المالية التي تعجز الأندية عن توفيرها للاعبين بسبب عدم تمكن الأندية من تحصيل الموارد المالية.

حاجة الأندية لدعم مالي كبير للصرف على الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

ضيق الوقت بين الموسمين الحالي والمقبل، مع ضرورة إنهاء الموسم المقبل قبل شهر مايو 2021 بسبب الارتباطات الدولية للمنتخبات والأندية وعلى رأسها أولمبياد طوكيو.

أندية القسمين الثاني والثالث غير مهيأة لاستقبال المباريات بالشكل الاحترازي الكامل.

صعوبة الكشف على آلاف اللاعبين في القسمين الثاني والثالث.

مطالبة 14 ناديا في الدوري الممتاز بعدم استكمال الموسم رغم قدراتهم المادية الأكبر من أندية القسمين الثاني والثالث.

رغبة اتحاد الكرة في استكمال مسابقة كأس مصر كطريقة لتقليص أعضاء الجمعية العمومية.

عودة النشاط الرياضي سيسبب كارثة صحية بين لاعبي الأندية وقد يؤدي لتفشي الوباء بينهم.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

اقرأ أيضا

أجانب منسيون – حوار في الجول.. فوتا: أردت مواجهة مانويل جوزيه بفريقي الأفضل

مستند حكومي يمنح الموافقة على استئناف الدوري الإنجليزي في يونيو

وزير الرياضة يخاطب فيفا لحل أزمة مدة مجلس اتحاد الكرة المقبل

خطة يويفا لاستكمال دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

هل يعود محترف الأهلي لناديه السابق

تقرير: التكهنات تترك بنشرقي حائرا