رسميا - تحديد موعد نهائي كأس ألمانيا

الإثنين، 11 مايو 2020 - 18:21

كتب : FilGoal

كأس ألمانيا

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم مواعيد المباريات المتبقية من بطولة كأس ألمانيا، والتي ستُستكمل في شهر يونيو المقبل.

بطولة كأس ألمانيا وصلت محطة نصف النهائي، ليتحدد يومي التاسع والعاشر من شهر يونيو المقبل، موعدا لإقامة مواجهتي نصف النهائي.

بينما تقام المباراة النهائية في الرابع من شهر يوليو، حسبما أعلن الاتحاد الألماني.

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ويلعب بايرن ميونيخ أمام آينتراخت فرانكفورت، بينما يحل باير ليفركوزن ضيفا على ساربروكين الفريق الذي يلعب في الدرجة الرابعة في ألمانيا، وحقق مفاجأة كبرى بالوصول لنصف نهائي بطولة الكأس.

مسابقة الدوري الألماني تستعد للاستئناف بشكل رسمي يوم السبت المقبل، كأول دوري من الدوريات الكبرى يعود من جديد، بعد أزمة فيروس كورونا.

قبل توقف مسابقة الدوري الألماني، كان بايرن ميونيخ يتصدر الترتيب برصيد 55 نقطة، وبفارق أربع نقاط عن بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني، ومن خلفهما ريد بول لايبزيج صاحب الـ50 نقطة في المركز الثالث، ثم بروسيا مونشنجلادبخ رابعا برصيد 49 نقطة.

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