روبرتسون: أريد البقاء في ليفربول حتى نهاية مسيرتي

يتمنى الأسكتلندي أندي روبرتسون مدافع ليفربول البقاء مع الريدز حتى نهاية مشواره الكروي.

أندرو روبيرتسون النادي : ليفربول ليفربول

روبرتسون انضم لليفربول صيف 2017 بعدما لعب لأندية سيلتيك وكوينز بارك وداندي يونايتد في اسكتلندا وهال سيتي في إنجلترا، وأسهم بقوةفي فوز الفريق بألقاب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

وقال روبرتسون عما إذا كان يرغب في اللعب في اسكتلندا مرة أخرى قبل اعتزاله: "حاليًا سيكون الوضع الطبيعي أن أعتزل في ليفربول. ربما سيكون الأمر صعبًا، ولكني أريد البقاء في ليفربول حتى نهاية مسيرتي".

وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه "إذا استطعت الحفاظ على مستواي حتى أصل لعمر جيمس ميلنر الآن، سأكون سعيدًا للغاية وسأعلن اعتزالي آنذاك".

وتابع "لقد لعبت لداندي يونايتد، وكانت تجربة جيدة بالنسبة لي، ولكني لطالما أعربت عن رغبتي في ارتداء قميص الفريق الأول بسيلتيك، لذا لا يمكنني استبعاد هذا الاحتمال".

وأكمل "أود مواصلة اللعب لأطول فترة ممكنة، وإذا سارت الأمور في اتجاه عودتي للعب في اسكتلندا من جديد في أي وقت، أرحب بذلك بكل تأكيد، ولكن، كما قلت، الوضع الطبيعي الآن هو اعتزالي في ليفربول، وآمل أن أحقق ألقابًا أخرى مع الفريق".

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