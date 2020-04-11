رسميا - بيراميدز يعلن تعاقده مع أحمد فتحي

أعلن نادي بيراميدز بشكل رسمي تعاقده مع أحمد فتحي ظهير أيمن الأهلي ومنتخب مصر.

وكشف بيراميدز في بيانه رسمي إتمام التعاقد مع أحمد فتحي، في صفقة انتقال حر بعدما لم يجدد الأخير عقده مع الأهلي.

وعلم FilGoal.com إن عقد فتحي مع بيراميدز لمدة 3 سنوات تبدأ من الموسم المقبل.

الحساب الرسمي لـ بيراميدز على مواقع التواصل الاجتماعي رحب أولا بالتعاقد مع فتحي، بجملة "لقد حدثت".

قبل أن يصدر النادي بيانه الرسمي الذي أعلن من خلاله إتمام الصفقة. فتحي سيظهر بقميص بيراميدز بعد نهاية هذا الموسم.

وأعلن الأهلي وأحمد فتحي في وقت سابق نهاية الرحلة بين الطرفين مع نهاية الموسم الحالي.

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وانضم أحمد فتحي للأهلي قادما من صفوف شيفيلد يونايتد الإنجليزي في عام 2007 ومنذ ذلك الحين غادر اللاعب الملقب بالجوكر القلعة الحمراء مرتين.

المرة الأولى كانت في عام 2013 حينما انتقل لهال سيتي الإنجليزي لستة أشهر على سبيل الإعارة.

فيما كانت المرة الثانية في عام 2014 حينما رحل في صفقة انتقال حر للدوري القطري وانضم لفريق أم صلال لثلاثة مواسم.

ذلك قبل أن يعود للأهلي مجددا في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع أم صلال.

وتوج أحمد فتحي مع الأهلي بتسع مرات للدوري المصري ومرة لكأس مصر، وأربع كؤوس السوبر المصري.

كما ظفر فتحي مع الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا ثلاث مرات والعدد ذاته للسوبر الإفريقي.

وعلى المستوى الدولي خاض 132 مباراة دولية بقميص المنتخب المصري الأول منذ عام 2002 وأحد أصغر من مثل مصر دوليا.

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